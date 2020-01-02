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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10023100241002510026>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:59

Re: Альфа-Банк

newbie написав:
  adamsmittttt написав:Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс?

А что нет? На каждый вопрос или просьбу ответ был "А Вы уже установили наше мобильное приложение? Переходите на него". С намеком, что ответ или то, что просишь, будет только через сенс. Кроме того тупо звонили и днем и ночью с вопросом "Почему Вы еще не установили Сенс"и забрасывали смс-ками "Установите наш Сенс". Т.е. не просто рекламировали, а грили что без сенса ничего не будет. Причем это заставляли делать всех, даже юристов, которые при этом писали на сайте, что банк согласно требованиям НБУ никому ничего не навязывает. Как будто, если это написано на сайте, то так и есть.
Не пойму как это меня миновало
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:01

  Flamingo написав:Стать на карту тапнуть в правом верхнем углу на три полоски а там третий пункт меню информация о счете.

Хм, теперь нашёл. Там нужно ещё дальше в "QR code and account details" и там ещё догадаться проскроллить, потому, что экран занят в основном этим самым QR. Но это я Сенс недавно обновлял. В версии месячной давности вообще не помню такого пункта, хотя в "Account information" заглядывал, конечно. Ну ладно, спишем на невнимательность.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:06

  adamsmittttt написав:А вот скажите, господа-панове, кроме ореховой взятки за сенс что-нибудь есть там такого полезного, чего нет в старом добром приложении?

хамон можно офрмить :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:24

Re: Альфа-Банк

Альфа на купі біллбордів замовила рекламу: "Сенс бути мохнатіком!".
Краще б ті гроші витратили щоби найняти тестувальників для сенсу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:37

  Кочевник написав:Сенс накрився мохнатіком )

хотел удалить рекламу мохнатого с стартовой страницы а не знаю как

Тормозной этот Сенс ... если сравнивать с МОНО то тормозит жутко ,
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:40

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:то все той тупарили манатік - впендюрили без нашої згоди якесь чудо - от і отримали по заслугам!


@Alfa-bank

ви вже передали фе від народа?
:?: :?: :?:


Звісно, що передали. Всі відгуки (і хороші і погані) транслюються, особливо, якщо ситуація набуває масового характеру.
Отримавши фідбек будемо додавати можливість для тих, кому не подобається прибрати іконку з концертом раніше

ну ы до сих пір іконку не можна прибрати
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:42

Re: Альфа-Банк

  yama написав:хотел удалить рекламу мохнатого с стартовой страницы а не знаю как

А никак.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:45

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:то все той тупарили манатік - впендюрили без нашої згоди якесь чудо - от і отримали по заслугам!


@Alfa-bank

ви вже передали фе від народа?
:?: :?: :?:


Звісно, що передали. Всі відгуки (і хороші і погані) транслюються, особливо, якщо ситуація набуває масового характеру.
Отримавши фідбек будемо додавати можливість для тих, кому не подобається прибрати іконку з концертом раніше

ну ы до сих пір іконку не можна прибрати
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:52

  greenozon написав:Хех, виявляється махнатік що завалив вхід в додаток ще й над 0800 вчора збиткувався

долой спамерську рекламу із додатку!!!!


https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %9D%D0%9E-

а от 0800 це вже серйозно ! раптом хтось загубив карту як її блокувати ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:53

Re: Альфа-Банк

  adamsmittttt написав:таром приложении, оно стабильно работает, ничего лишнего там. Навязывали сенс, но не повелся, пока не жалею. Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс?
озвучте пожалуйста , какое это приложение и можно ли в него перейти ?
yama
 
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