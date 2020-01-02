Додано: Нед 07 лис, 2021 20:01

Пропустил все пятничные приколы с Сенсом. Хорошо, успел все операции провести в четверг.



Зато в пятницу оценил все прелести общения с банком в отделении. Как раз все сошлось – надо и денег с вайта снять, и доллары купить, и новую карту получить.



Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:

- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.

Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.



Это уже к офпреду – у вас отделение на многотысячный район города – Вы можете организовать, чтобы оно было обеспечено валютой?



А вот получение карты у меня заняло полчаса. Это был капец. Организация процесса как по мне слабая. Куча людей получало какие-то карты с загадочным паролем – «выборы». Так и не понял, что это было – но меня тоже записали в эту категорию. Попал к девушке – мне карту получить – бодренько взяла документы, потом зависание, потом к соседке – ему карту надо получить, та ей – отправляй к – имени не помню, типа самая грамотная у них. Попал к самой грамотной – начинает оформлять, потом так – а почему не у персмена? Я немного в осадок – так отделение рядом со мной, а персмен в центре города – мне в центр ехать? Та такая – нет, я просто спросила. Под конец раздерибанила мне карту и отдала уже распечатанную – фул хауз.



В общем сама операция – пара минут, ожидание – полчаса. Атмосфера в отделении легкого дурдома, и не только у меня. Хотя отдельные клиенты тоже веселили.



И может кто знает, что за карта «выборы» в Харькове?