ну типа жж
Нуна оплатить через МАБ
А потом в Сенсе найти в списке оп-й ентот платеж и в контекстном меню найти Создать шаблон. Я уже 2/3 шаблонов так "перенес"
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Додано: Нед 07 лис, 2021 19:56
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:00
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:01
Re: Альфа-Банк
Пропустил все пятничные приколы с Сенсом. Хорошо, успел все операции провести в четверг.
Зато в пятницу оценил все прелести общения с банком в отделении. Как раз все сошлось – надо и денег с вайта снять, и доллары купить, и новую карту получить.
Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.
Это уже к офпреду – у вас отделение на многотысячный район города – Вы можете организовать, чтобы оно было обеспечено валютой?
А вот получение карты у меня заняло полчаса. Это был капец. Организация процесса как по мне слабая. Куча людей получало какие-то карты с загадочным паролем – «выборы». Так и не понял, что это было – но меня тоже записали в эту категорию. Попал к девушке – мне карту получить – бодренько взяла документы, потом зависание, потом к соседке – ему карту надо получить, та ей – отправляй к – имени не помню, типа самая грамотная у них. Попал к самой грамотной – начинает оформлять, потом так – а почему не у персмена? Я немного в осадок – так отделение рядом со мной, а персмен в центре города – мне в центр ехать? Та такая – нет, я просто спросила. Под конец раздерибанила мне карту и отдала уже распечатанную – фул хауз.
В общем сама операция – пара минут, ожидание – полчаса. Атмосфера в отделении легкого дурдома, и не только у меня. Хотя отдельные клиенты тоже веселили.
И может кто знает, что за карта «выборы» в Харькове?
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:31
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