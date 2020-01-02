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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:56

  Прораб написав:
  Amethyst написав: и даж мона типаперенести шаблон из МАБа.

як створити подібне мракобісся?

ну типа жж :)
Нуна оплатить через МАБ
А потом в Сенсе найти в списке оп-й ентот платеж и в контекстном меню найти Создать шаблон. Я уже 2/3 шаблонов так "перенес" :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 1212
З нами з: 05.05.21
Подякував: 72 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:00

  yama написав:
  adamsmittttt написав:таром приложении, оно стабильно работает, ничего лишнего там. Навязывали сенс, но не повелся, пока не жалею. Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс?
озвучте пожалуйста , какое это приложение и можно ли в него перейти ?

OLD Alfa-Mobile Ukraine
Kalgan
 
Повідомлень: 814
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:01

Re: Альфа-Банк

Пропустил все пятничные приколы с Сенсом. Хорошо, успел все операции провести в четверг.

Зато в пятницу оценил все прелести общения с банком в отделении. Как раз все сошлось – надо и денег с вайта снять, и доллары купить, и новую карту получить.

Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.

Это уже к офпреду – у вас отделение на многотысячный район города – Вы можете организовать, чтобы оно было обеспечено валютой?

А вот получение карты у меня заняло полчаса. Это был капец. Организация процесса как по мне слабая. Куча людей получало какие-то карты с загадочным паролем – «выборы». Так и не понял, что это было – но меня тоже записали в эту категорию. Попал к девушке – мне карту получить – бодренько взяла документы, потом зависание, потом к соседке – ему карту надо получить, та ей – отправляй к – имени не помню, типа самая грамотная у них. Попал к самой грамотной – начинает оформлять, потом так – а почему не у персмена? Я немного в осадок – так отделение рядом со мной, а персмен в центре города – мне в центр ехать? Та такая – нет, я просто спросила. Под конец раздерибанила мне карту и отдала уже распечатанную – фул хауз.

В общем сама операция – пара минут, ожидание – полчаса. Атмосфера в отделении легкого дурдома, и не только у меня. Хотя отдельные клиенты тоже веселили.

И может кто знает, что за карта «выборы» в Харькове?
Shaman
 
Повідомлень: 1414
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Подякував: 165 раз.
Подякували: 360 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:И может кто знает, что за карта «выборы» в Харькове?

Аж самому интересно. Выборы то у нас уже прошли ))
Kalgan
 
Повідомлень: 814
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:31

  novichok написав:Покупка в эпицентре и Леруа онлайн и оффлайн входят в категорию Все для дома?

Эпицентр входит и онлайн и в реале, "Леруа" в реале входит ,онлайн не приходилось. В октябре были покупки.
Tat_888
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Повідомлень: 155
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Подякував: 397 раз.
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