|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:56
Прораб написав: Amethyst написав:
и даж мона типаперенести шаблон из МАБа.
як створити подібне мракобісся?
ну типа жж
Нуна оплатить через МАБ
А потом в Сенсе найти в списке оп-й ентот платеж и в контекстном меню найти Создать шаблон. Я уже 2/3 шаблонов так "перенес"
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1213
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:00
yama написав: adamsmittttt написав:
таром приложении, оно стабильно работает, ничего лишнего там. Навязывали сенс, но не повелся, пока не жалею. Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс?
озвучте пожалуйста , какое это приложение и можно ли в него перейти ?
OLD Alfa-Mobile Ukraine
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:01
Пропустил все пятничные приколы с Сенсом. Хорошо, успел все операции провести в четверг.
Зато в пятницу оценил все прелести общения с банком в отделении. Как раз все сошлось – надо и денег с вайта снять, и доллары купить, и новую карту получить.
Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.
Это уже к офпреду – у вас отделение на многотысячный район города – Вы можете организовать, чтобы оно было обеспечено валютой?
А вот получение карты у меня заняло полчаса. Это был капец. Организация процесса как по мне слабая. Куча людей получало какие-то карты с загадочным паролем – «выборы». Так и не понял, что это было – но меня тоже записали в эту категорию. Попал к девушке – мне карту получить – бодренько взяла документы, потом зависание, потом к соседке – ему карту надо получить, та ей – отправляй к – имени не помню, типа самая грамотная у них. Попал к самой грамотной – начинает оформлять, потом так – а почему не у персмена? Я немного в осадок – так отделение рядом со мной, а персмен в центре города – мне в центр ехать? Та такая – нет, я просто спросила. Под конец раздерибанила мне карту и отдала уже распечатанную – фул хауз.
В общем сама операция – пара минут, ожидание – полчаса. Атмосфера в отделении легкого дурдома, и не только у меня. Хотя отдельные клиенты тоже веселили.
И может кто знает, что за карта «выборы» в Харькове?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04
Shaman написав:
И может кто знает, что за карта «выборы» в Харькове?
Аж самому интересно. Выборы то у нас уже прошли ))
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:31
novichok написав:
Покупка в эпицентре и Леруа онлайн и оффлайн входят в категорию Все для дома?
Эпицентр входит и онлайн и в реале, "Леруа" в реале входит ,онлайн не приходилось. В октябре были покупки.
-
Tat_888
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лис, 2021 01:01
Shaman написав:
и доллары купить...
Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.
...
А в приложухе купить по лучшему курсу? + еще можно предложить свой курс и в итоге еще пару копеек выиграть.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6943
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 695 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лис, 2021 04:25
Shaman написав:
Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.
шо же это выходит если закинуть на карту 50К для получения бонусов, то в кассе "без лишних разговоров" можно снять только 49, а 1 нужно будет снимать в банкомате?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4994
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 716 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 лис, 2021 07:24
ol_zy написав: Shaman написав:
и доллары купить...
Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.
...
А в приложухе купить по лучшему курсу? + еще можно предложить свой курс и в итоге еще пару копеек выиграть.
а потом идешь снимать - ой, долларов нет.
доллар в кеше нужен был
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:19
uaprofi написав: Shaman написав:
Был первым аж в 8:30, но это не помогло. Началось с кассы:
- мне нужно 50 тыс грн. – А Вы заказывали? - Нет. У Вас нет денег? – Есть, но надо заказывать. – Мне же все равно нужно часть валютой. – все равно надо заказывать.
Минутная пауза – вот если бы вы снимали 49 тыс грн. Я тоже чуть помолчал, говоря в уме, потом вежливо говорю девушке – давайте 49 тыс грн. – Ой, а долларов нет. – сколько есть? - Ничего нет – Когда будут? – может быть к обеду.
шо же это выходит если закинуть на карту 50К для получения бонусов, то в кассе "без лишних разговоров" можно снять только 49, а 1 нужно будет снимать в банкомате?
Так, формально, по ДКБО сумму от 2000 грн нужно уже заказывать ...
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67
|34432
|
|
|50067
|6922786
|
Пон 08 лис, 2021 10:03
emeta
|
|19484
|3111517
|
|