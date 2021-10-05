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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:49
Киев, крутой (как на картинке) терминал Ощада, работает.https://nabu.ua/ru/oshchadbank-ta-maste ... rezhu.html
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novichok
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:03
novichok
Терминал точной такой же. MCC 5499.
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Vorlon
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31
Vorlon написав:novichok
Терминал точной такой же. MCC 5499.
МСС 5441
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novichok
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