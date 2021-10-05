RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10025100261002710028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:49

  Vorlon написав:
  lov2108 написав:
  novichok написав:Рошены проходят как кондитерские или просто продукты?

Кондитерка 8)

Не везде! В Запорожье вот продукты (терминал Ощада) :(

Киев, крутой (как на картинке) терминал Ощада, работает.
https://nabu.ua/ru/oshchadbank-ta-maste ... rezhu.html
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 31.03.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:03

novichok
Терминал точной такой же. MCC 5499.
Vorlon
 
Повідомлень: 9837
З нами з: 14.06.13
Подякував: 469 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31

  Vorlon написав:novichok
Терминал точной такой же. MCC 5499.

МСС 5441
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 31.03.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10025100261002710028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5007, 5008, 5009
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50081 6930749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 19:05
korzviktor20
Юнекс Банк 1 ... 296, 297, 298
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2974 251881
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 15:48
Квесторе_поверніться
Банк Власний Рахунок 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
67 34628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 10:09
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.