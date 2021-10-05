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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10027100281002910030>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:03

Re: Альфа-Банк

Oberon, без разницы. Платные SMS необходимо перевести на бесплатные PUSH до конца месяца, иначе за Альфа-чек "вынь и полож" деньгу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:05

Підкажіть, якщо карту відкрив 9 числа, значить гаситися можна 9 включно?
І де суму в грейсі знайти, щось лише омп бачу.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:06

  Oberon написав:Загвоздка в том, что карта получается до установки сенса, вот человек и переживает за кровных 25грн))) Чтобы не было такого, что за первый месяц в сенсе уже поздно и в отделении надо было выключать смс. Но если сразу выключить в отделении (если такое вообще делают), то как потом сенс установить без смс.. И 25грн отдавать не хочется, с Альфой это уже дело принципа)))

Ничего не понял. Какой отношение установка Сенса имеет к SMS информированию об операциях по карте?
Как я уже говорил, оно и так должно быть выключено по-умолчанию. Но можно у девочки попросить сразу и проверить, если самому в Сенс до первой операции по карте зайти не судьба.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:21

Re: Альфа-Банк

Чорний Ворон написав:Підкажіть, якщо карту відкрив 9 числа, значить гаситися можна 9 включно?
І де суму в грейсі знайти, щось лише омп бачу.
Яка карта, який місяць відкриття?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:29

stryzhko Ред, серпень.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:34

moveton
MASolomko уже внёс ясность, дякую!
Т.к. карта получается в отделении и после этого до установки сенса пройдёт пару дней + для самой установки сенса как уже действующему клиенту с картой всё равно надо получить подтверждение смс с кодом, - альфа может запросто посчитать это услугой смс информирования. Поскольку у Альфы все запутанно до предела, лучше такие моменты уточнить у бывалых))) Спасибо, что откликнулись.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:39

  Чорний Ворон написав:stryzhko Ред, серпень.

Гасится 9го можно. Но правильно. Например СЭПом (гасится неправильно - послать деньги с Мони приложением Мони по номеру карты Рэда). Но вот что Вы упустили - смотреть правильную сумму к погашению надо было сегодня днем. К вечеру последнего рабочего дня накануне РД Алюська зачем-то "маскирует" правильную сумму, давая тем самым понять типа: "Я ж говорила гасится до 8(5) ноября - не послушались? теперь считайте сами сумму к погашению" ;).
В общем вам надо поднимать теперь свой гросбух (если такой имеется) и вычислять правильную сумму к оплате самостоятельно. В принципе это не сложно
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 08 лис, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:40

Oberon, SMS для подтверждения входа в Сенс или в МАБ в любом случае никак не связано с информированием о операциях по карте (и оно всегда приходит, как SMS, а не, как пуш). Ни в первый месяц, ни в последующие. Не нужно его бояться :)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:35

  Flamingo написав:
  Чорний Ворон написав:stryzhko Ред, серпень.

Гасится 9го можно. Но правильно. Например СЭПом (гасится неправильно - послать деньги с Мони приложением Мони по номеру карты Рэда). Но вот что Вы упустили - смотреть правильную сумму к погашению надо было сегодня днем. К вечеру последнего рабочего дня накануне РД Алюська зачем-то "маскирует" правильную сумму, давая тем самым понять типа: "Я ж говорила гасится до 8(5) ноября - не послушались? теперь считайте сами сумму к погашению" ;).
В общем вам надо поднимать теперь свой гросбух (если такой имеется) и вычислять правильную сумму к оплате самостоятельно. В принципе это не сложно

Зачем вычислять,если Альфа присылает сообщение о сумме платежа в смс или Viber на следующий день после РД, т.е. пусть он посмотрит 10 октября, что присылали.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:54

Re: Альфа-Банк

Опять придется клянчить акционный бонус в этом месяце?
vpchelko
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