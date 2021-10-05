|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:03
Re: Альфа-Банк
Oberon, без разницы. Платные SMS необходимо перевести на бесплатные PUSH до конца месяца, иначе за Альфа-чек "вынь и полож" деньгу.
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:05
Підкажіть, якщо карту відкрив 9 числа, значить гаситися можна 9 включно?
І де суму в грейсі знайти, щось лише омп бачу.
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:06
Ничего не понял. Какой отношение установка Сенса имеет к SMS информированию об операциях по карте?
Как я уже говорил, оно и так должно быть выключено по-умолчанию. Но можно у девочки попросить сразу и проверить, если самому в Сенс до первой операции по карте зайти не судьба.
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:21
Re: Альфа-Банк
Яка карта, який місяць відкриття?
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:34
moveton
MASolomko уже внёс ясность, дякую!
Т.к. карта получается в отделении и после этого до установки сенса пройдёт пару дней + для самой установки сенса как уже действующему клиенту с картой всё равно надо получить подтверждение смс с кодом, - альфа может запросто посчитать это услугой смс информирования. Поскольку у Альфы все запутанно до предела, лучше такие моменты уточнить у бывалых))) Спасибо, что откликнулись.
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:39
Гасится 9го можно. Но правильно. Например СЭПом (гасится неправильно - послать деньги с Мони приложением Мони по номеру карты Рэда). Но вот что Вы упустили - смотреть правильную сумму к погашению надо было сегодня днем. К вечеру последнего рабочего дня накануне РД Алюська зачем-то "маскирует" правильную сумму, давая тем самым понять типа: "Я ж говорила гасится до 8(5) ноября - не послушались? теперь считайте сами сумму к погашению" .
В общем вам надо поднимать теперь свой гросбух (если такой имеется) и вычислять правильную сумму к оплате самостоятельно. В принципе это не сложно
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 08 лис, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:40
Oberon, SMS для подтверждения входа в Сенс или в МАБ в любом случае никак не связано с информированием о операциях по карте (и оно всегда приходит, как SMS, а не, как пуш). Ни в первый месяц, ни в последующие. Не нужно его бояться
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:35
Зачем вычислять,если Альфа присылает сообщение о сумме платежа в смс или Viber на следующий день после РД, т.е. пусть он посмотрит 10 октября, что присылали.
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:54
Re: Альфа-Банк
Опять придется клянчить акционный бонус в этом месяце?
|