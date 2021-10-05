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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10027100281002910030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:03

  velvet написав:Зачем вычислять,если Альфа присылает сообщение о сумме платежа в смс или Viber на следующий день после РД, т.е. пусть он посмотрит 10 октября, что присылали.

Ну не все берегут тот мусор которым банки их одаривают. Опять таки там будет сумма по состоянию на начало октября. Если были к примеру возвраты или пополнения карты, то та сумма в вайбере будет завышенной
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:03

  vpchelko написав:Опять придется клянчить акционный бонус в этом месяце?

У Альфы есть ещё время до 10-го числа.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:09

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:У Альфы есть ещё время до 10-го числа.

В прошлом месяце уже было, начислили 13го после жалоб.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:19

  vpchelko написав:В прошлом месяце уже было, начислили 13го после жалоб.

Это везунчикам начислили хотя бы 13го. Некоторым "3 рабочих дня на рассмотрение заявки" превратили в обещание отдать 10го, но уже ноября.
moveton
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  #<1 ... 10027100281002910030
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