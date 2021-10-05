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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 23:03
velvet написав:
Зачем вычислять,если Альфа присылает сообщение о сумме платежа в смс или Viber на следующий день после РД, т.е. пусть он посмотрит 10 октября, что присылали.
Ну не все берегут тот мусор которым банки их одаривают. Опять таки там будет сумма по состоянию на начало октября. Если были к примеру возвраты или пополнения карты, то та сумма в вайбере будет завышенной
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Додано: Пон 08 лис, 2021 23:03
vpchelko написав:
Опять придется клянчить акционный бонус в этом месяце?
У Альфы есть ещё время до 10-го числа.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 23:09
velvet написав:
У Альфы есть ещё время до 10-го числа.
В прошлом месяце уже было, начислили 13го после жалоб.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 23:19
vpchelko написав:
В прошлом месяце уже было, начислили 13го после жалоб.
Это везунчикам начислили хотя бы 13го. Некоторым "3 рабочих дня на рассмотрение заявки" превратили в обещание отдать 10го, но уже ноября.
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