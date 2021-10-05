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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10028100291003010031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:03

  velvet написав:Зачем вычислять,если Альфа присылает сообщение о сумме платежа в смс или Viber на следующий день после РД, т.е. пусть он посмотрит 10 октября, что присылали.

Ну не все берегут тот мусор которым банки их одаривают. Опять таки там будет сумма по состоянию на начало октября. Если были к примеру возвраты или пополнения карты, то та сумма в вайбере будет завышенной
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:03

  vpchelko написав:Опять придется клянчить акционный бонус в этом месяце?

У Альфы есть ещё время до 10-го числа.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:09

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:У Альфы есть ещё время до 10-го числа.

В прошлом месяце уже было, начислили 13го после жалоб.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:19

  vpchelko написав:В прошлом месяце уже было, начислили 13го после жалоб.

Это везунчикам начислили хотя бы 13го. Некоторым "3 рабочих дня на рассмотрение заявки" превратили в обещание отдать 10го, но уже ноября.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:27

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:Если да для успокоения души обратитесь к боту в телеге или вайбере VisaUkraine и проверьте через них положены ли вашим картам плюшки в аэропорту.

Вечером будет чем заняться, в Сенсе например по Travel (Visa Platinum) показывает доступен 1 раз, то есть 9 дополнительных появятся после оборота 5000 или 10000 ?


Після того, як витратите 10K,ні в сенсі ні у візи нічого не змінеться. То як пояснює віза глюк. Але зможете 10 разів відвідати бізнесс зали, з перервою 12 годин. Перевірено так би мовити особисто.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:31

Re: Альфа-Банк

А де папка подівся? Давно його не чути.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:36

  Oberon написав:moveton
Загвоздка в том, что карта получается до установки сенса, вот человек и переживает за кровных 25грн))) Чтобы не было такого, что за первый месяц в сенсе уже поздно и в отделении надо было выключать смс. Но если сразу выключить в отделении (если такое вообще делают), то как потом сенс установить без смс.. И 25грн отдавать не хочется, с Альфой это уже дело принципа)))

Смс для реєстрації в додатку не пов'язано з послугою Альфа-чеку. Альфа-чек тільки для транзакцій по картці. Зможе зареєструватись і потім перейти на пуши)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:42

  Кочевник написав:А де папка подівся? Давно його не чути.

сенсаценный считает
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:47

  cohan написав:
  Кочевник написав:А де папка подівся? Давно його не чути.

сенсаценный считает

Можна і так сказати)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:29

  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:
  Кочевник написав:А де папка подівся? Давно його не чути.

сенсаценный считает

Можна і так сказати)

Якщо вже випили ранішню каву, то тисніть вже ту пімпу на клаві по виплаті горіхів :lol:
lov2108
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