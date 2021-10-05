Додано: Вів 09 лис, 2021 10:32

ukr0014959 написав: А чого Алла не нараховує киш миш за розрахунок через гугл пей? 0,5%? як дізнатись А чого Алла не нараховує киш миш за розрахунок через гугл пей? 0,5%? як дізнатись

А это Вы задали очень хороший вопрос. Я сам на днях столкнулся с этим... в общем с этой ловкостью рук. И оказывается что тут не все так просто как кажется на первый взгляд. Итак внимание! Следите за руками!!!Прежде всего Алла декларирует что оплата гуглопэем окешбечится только в случае если будет оплата токеном и в рамках тех МСС что не в исключениях. Но как клиент может узнать оплата прошла токеном или нет? Я сейчас не про оплату на кассе а про опату в инете, где оплата гуглопеем тоже возможна. Ответ: "Правильно никак!" То есть вы оплатите через гуглопей а в итоге когда посмотрите в приложение на начисление орехов и ничего там не увидите. А на вопрос почему так получите ответ поддержки: "Так оплата была не токеном!"В общем это первое тонкое место которое не красит Альфу и которое клиент никак не может проконтролировать.Но есть еще второе - более интересное. Как известно Алла предлагает из своего сенса добавить свою карту в гуглопэй. А этого делать, если вы собираетесь платить гуглопеем в инете, ни в коем случае делать нельзя и я поясню почему. Дело в том что в гуглопее есть как бы два пути регистрации - упрощенный - через приложение банка эмитента и полный - с заходом в гуглопей и вводом всех данных руцями (ну почти всех - некоторые данные можно ввести камерой смарта). Так вот при подключении карты упрощенным способом и попытке оплатить картой в интернете с помощью гуглопея - гуглопей такую карту для оплаты вам использовать не предложит - типа не видит ее (хотя в телепоне она есть), а те карты что вводились руцями будут видны. То есть Альфа предлагая из своей приложухи зарегить карту в гуглопее заранее и, считаю, сознательно обрекает Вас на неполучение смешных 0,5% орехами в случае если МСС будет вне выбранных вами категорий на месяц.Но Вы мне можете возразить, что хотя карты и не видно в гуглопее при оплате в инете то ее все равно можно тут таки добавить. Да можно. И снова повторюсь - не стоит этого делать. Да вы введете данные карты. Да вы совершите оплату и при этом это оплата будет через гугл. Да перед самой оплатой гугл проверифицирует Вашу карту (будет снята и тут же возвращена небольшая сумма гуглом) чтобы вы не сомневались что это оплата именно через гуглопей. Но вот сама оплата пройдет как? Правильно без использования токена. О чем Вы естественно узнаете только после того как оплата пройдет.Как Вам схема? Я считаю гениально. И не прикопаешься.К сожалению я сам попал в эту ловушку. Начал общаться с поддержкой и они получив кучу моих вопросов по поводу того как клиент может знать как пройдет оплата до самой оплаты - зависли, взяли паузу, составили заявку и я так понимаю теперь думают. В принципе в том что они там думают я уже разобрался сам и в этом сообщении все по полочкам расписал. Признаю схема красивая - возможно не придуманная специально смузохлебами, а получившаяся у них случайно. Тем не менее простому клиенту надо довольно таки сильно изощрится чтобы получить смешные 0,5% орехами. Я к примеру сей тест пройти с первого раза не смогВ общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена).Конечно у меня есть слабая надежда что после рассмотрения моей заявки альфа кинет мне с барского плеча по моей не окешбеченной операции какие-то орехи, но ИМХО разбираться "специалисты" в причинах почему так случилось и главное как клиент мог знать все эти подводные камни, могут еще долго. А я им тут уже расписал какие именно грабли они расставили для клиентов и где. Так может Альфа мне за проделанную работу какой-то сорри-бонус таки выделит? Что скажете, представитель? Я на расставленных вашими спецами граблях не получил примерно 50 орехов (данные операции могу предоставить в личку).