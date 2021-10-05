У меня вообще с Альфой и гуглпеем получился полный трабл. Жил - не тужил, добавлял в гуглпей разные карты разных банков, и именные и не именные, и через приложения банков и руками, пока не связался с Альфой. Установил сенс, получил хамон, думаю щас через сенс как добавлю его в гуглпей, да как начну косить по 0,5%, ага... Из гугла прилетает- у вас что-то поменялось, имя или адрес или хвост вырос, аккаунт заблокирован, не можете чз него платить, для разблокировки пришлите документы, отпечатки пальцев и анализы... Я пока не разбираюсь в тонкостях регистрации в гугпее, но почему-то с другими банками и картами было всё норм (о чем писал выше), и операции отображались в гуглпее (те были вроде чз токены), а вот именно через альфу такая вот хренотень.
Kalgan написав:Alfa_Bank это вообще нормально, что после оформления хамона, отвалилась выписка по карте РЕД (которая на е-мейл приходит) Или это очень сложная техническая задача для алки прислать по выписке на каждую кредитку
Виписка по карті підключена, з цим все ок. Перевірю чи було фактичне відправлення і потім напишу.
А меняли чото в самом гугл-экке? Ну там мыло, или адрес регистрации вдруг в ГПэе др. указали, типа номер дома не тот влепили. У меня вот последнее время вааще все это перестало переспрашивать, а раньше постоянно кажись индекс переспрашивало. А я леплю себе и свои и жены карты и на 2х..3х смартах. Ужас
Flamingo написав:...мерчант таки принимает оплату через гуглпэй потому как у него данный вид оплаты вынесен был в отдельное меню помимо просто оплаты картой.
Мерчан поддерживает оплату с кошелька Google Pay, но поддерживает ли он оплату токен лого Gpay это не раскрывает.
Flamingo написав:...у мну в гуглопэе теперь горят две карты с одинаковым номером - одна после регистрации через сенс, а вторая после недавней покупки гуглопеем. Правда у второй висит примечание "Включить бесконтактную оплату".
Это говорит о том, что карту сначала добавили через мобильное приложение банка, а потом руками добавили карту. Хз к чему может привести данное отображение. Я б снёс первую карту и для второй подключил бы токен.