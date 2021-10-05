Додано: Вів 09 лис, 2021 12:36

У меня вообще с Альфой и гуглпеем получился полный трабл. Жил - не тужил, добавлял в гуглпей разные карты разных банков, и именные и не именные, и через приложения банков и руками, пока не связался с Альфой. Установил сенс, получил хамон, думаю щас через сенс как добавлю его в гуглпей, да как начну косить по 0,5%, ага... Из гугла прилетает- у вас что-то поменялось, имя или адрес или хвост вырос, аккаунт заблокирован, не можете чз него платить, для разблокировки пришлите документы, отпечатки пальцев и анализы...

Я пока не разбираюсь в тонкостях регистрации в гугпее, но почему-то с другими банками и картами было всё норм (о чем писал выше), и операции отображались в гуглпее (те были вроде чз токены), а вот именно через альфу такая вот хренотень.