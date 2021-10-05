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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10030100311003210033

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Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:36

У меня вообще с Альфой и гуглпеем получился полный трабл. Жил - не тужил, добавлял в гуглпей разные карты разных банков, и именные и не именные, и через приложения банков и руками, пока не связался с Альфой. Установил сенс, получил хамон, думаю щас через сенс как добавлю его в гуглпей, да как начну косить по 0,5%, ага... Из гугла прилетает- у вас что-то поменялось, имя или адрес или хвост вырос, аккаунт заблокирован, не можете чз него платить, для разблокировки пришлите документы, отпечатки пальцев и анализы...
Я пока не разбираюсь в тонкостях регистрации в гугпее, но почему-то с другими банками и картами было всё норм (о чем писал выше), и операции отображались в гуглпее (те были вроде чз токены), а вот именно через альфу такая вот хренотень.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:41

  Kalgan написав:Alfa_Bank это вообще нормально, что после оформления хамона, отвалилась выписка по карте РЕД (которая на е-мейл приходит) :?:
Или это очень сложная техническая задача для алки прислать по выписке на каждую кредитку :evil:

Виписка по карті підключена, з цим все ок. Перевірю чи було фактичне відправлення і потім напишу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:44

Re: Альфа-Банк

  Oberon написав:Из гугла прилетает

А меняли чото в самом гугл-экке? Ну там мыло, или адрес регистрации вдруг в ГПэе др. указали, типа номер дома не тот влепили. У меня вот последнее время вааще все это перестало переспрашивать, а раньше постоянно кажись индекс переспрашивало.
А я леплю себе и свои и жены карты и на 2х..3х смартах. Ужас :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:50

Amethyst
А ничего не менялось, от слова совсем! И ничего из гугла до альфы не прилетало :evil:
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:04

  Amethyst написав:
  Kalgan написав:Или это очень сложная техническая задача для алки прислать по выписке на каждую кредитку :evil:

Хм. Мне приходят выписки, причем по Хам-ону автоматом подтянулась

де і що налаштувати потрібно, щоб приходила виписка по хамону?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:57

  Прораб написав:
  Amethyst написав:
  Kalgan написав:Или это очень сложная техническая задача для алки прислать по выписке на каждую кредитку :evil:

Хм. Мне приходят выписки, причем по Хам-ону автоматом подтянулась

де і що налаштувати потрібно, щоб приходила виписка по хамону?

Я ничо не делал. Мож то ПерсМен подсуетилась, зная меня )
Но первые выписки на мыло я заказывал в отд-и, похоже и через Чат теперь можно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:49

где орехи?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:53

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:...мерчант таки принимает оплату через гуглпэй потому как у него данный вид оплаты вынесен был в отдельное меню помимо просто оплаты картой.
Мерчан поддерживает оплату с кошелька Google Pay, но поддерживает ли он оплату токен лого Gpay это не раскрывает.

  Flamingo написав:...у мну в гуглопэе теперь горят две карты с одинаковым номером - одна после регистрации через сенс, а вторая после недавней покупки гуглопеем. Правда у второй висит примечание "Включить бесконтактную оплату".
Это говорит о том, что карту сначала добавили через мобильное приложение банка, а потом руками добавили карту.
Хз к чему может привести данное отображение. Я б снёс первую карту и для второй подключил бы токен.
MASolomko
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