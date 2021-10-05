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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10032100331003410035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:13

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:насипались горішки смачні і соковиті

ну всьооо, запускаем оптимизатор погашения покупок
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:44

  lov2108 написав:
  extreme_lviv_ua написав:По двох акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната» :(
Залишив заявку...

Ото люди заморочуються :mrgreen: за 8 коп.


зачэм так плехо думать а людях
может, беспокоятся что алгоритмы округляют неправильно )
хотя, судя по <500 - как раз правильно )
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:50

А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:57

  chipmunk написав:
  Oberon написав:Допустим, насыпали орехов и я стал знатоком.

то вже назавжди, неважливо скіки тратиш.

Непослушных свинорылов Алла может и обнулить и удалить из клуба .
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:08

  vollena71 написав:А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?

А за Гадкую Пятницу с Монатиком чо тож орехов не будиит?
Алка, чо за жлобство тоо? напортачила -- отвечай! :evil:
Ну хоть 50 орехов для понту то!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:30

  vollena71 написав:А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?

еще ждем :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:54

  lov2108 написав:
  extreme_lviv_ua написав:По двох акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната» :(
Залишив заявку...

Ото люди заморочуються :mrgreen: за 8 коп.
Та просто через тих пару коп, в наступному місяці не буде статусу «Фанат» а загодом і «Знавець», доведеться, ще шось підкуповувати... :D
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:56

  extreme_lviv_ua написав:
  lov2108 написав:
  extreme_lviv_ua написав:По двох акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната» :(
Залишив заявку...

Ото люди заморочуються :mrgreen: за 8 коп.
Та просто через тих пару коп, в наступному місяці не буде статусу «Фанат» а загодом і «Знавець», доведеться, ще шось підкуповувати... :D

Да купите шоколадку у 5го Президента, сразу вступление в новый статус и отметите :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:20

  extreme_lviv_ua написав:По двох нових акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната» :(
Залишив заявку...

Это уже не свинорыльство даже. Это новый уровень. Жесть...
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Вів 09 лис, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:22

Re: Альфа-Банк

я б к новому статусу не спешил, прОценты снижаются у кого больше категорий, так что наоборот удачно складывается
cohan
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