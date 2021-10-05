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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:13
greenozon написав:
насипались горішки смачні і соковиті
ну всьооо, запускаем оптимизатор погашения покупок
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Amethyst
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:44
lov2108 написав: extreme_lviv_ua написав:
По двох акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната»
Залишив заявку...
Ото люди заморочуються
за 8 коп.
зачэм так плехо думать а людях
может, беспокоятся что алгоритмы округляют неправильно )
хотя, судя по <500 - как раз правильно )
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cohan
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:50
А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?
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vollena71
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:57
chipmunk написав: Oberon написав:
Допустим, насыпали орехов и я стал знатоком.
то вже назавжди, неважливо скіки тратиш.
Непослушных свинорылов Алла может и обнулить и удалить из клуба .
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:08
vollena71 написав:
А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?
А за Гадкую Пятницу с Монатиком чо тож орехов не будиит?
Алка, чо за жлобство тоо? напортачила -- отвечай!
Ну хоть 50 орехов для понту то!
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:30
vollena71 написав:
А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?
еще ждем
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:54
lov2108 написав: extreme_lviv_ua написав:
По двох акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната»
Залишив заявку...
Ото люди заморочуються
за 8 коп.
Та просто через тих пару коп, в наступному місяці не буде статусу «Фанат» а загодом і «Знавець», доведеться, ще шось підкуповувати...
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extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:20
extreme_lviv_ua написав:
По двох нових акаунтах з трьох нарахували 499,96₴ Мабуть, щоб не дати «Фаната»
Залишив заявку...
Это уже не свинорыльство даже. Это новый уровень. Жесть...
Востаннє редагувалось Stargazer212
в Вів 09 лис, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:22
я б к новому статусу не спешил, прОценты снижаются у кого больше категорий, так что наоборот удачно складывается
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cohan
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