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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 22:20
cohan написав:
я б к новому статусу не спешил, прОценты снижаются у кого больше категорий, так что наоборот удачно складывается
Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
А в Гуру?
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Додано: Сер 10 лис, 2021 07:22
Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
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Вів 09 лис, 2021 19:52
cohan
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