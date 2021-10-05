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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10033100341003510036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:20

  cohan написав:я б к новому статусу не спешил, прОценты снижаются у кого больше категорий, так что наоборот удачно складывается

Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?

А в Гуру?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:22

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?

Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
stryzhko
 
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  #<1 ... 10033100341003510036
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