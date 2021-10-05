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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10033100341003510036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:20

  cohan написав:я б к новому статусу не спешил, прОценты снижаются у кого больше категорий, так что наоборот удачно складывается

Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?

А в Гуру?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:22

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?

Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
stryzhko
 
Повідомлень: 1766
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Подякував: 398 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:41

Подскажите по сенсационному бонусу. Сколько деньги должны на Хамелеоне помариноваться? Или можно сразу возвращать?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:59

Re: Альфа-Банк

  slktym007 написав:Или можно сразу возвращать?

Зразу. То покупку, яку компенсуєш тре чекати поки по щоту не пройде...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:42

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
  ukr0014959 написав:А чого Алла не нараховує киш миш за розрахунок через гугл пей? 0,5%? як дізнатись

Так может Альфа мне за проделанную работу какой-то сорри-бонус таки выделит? Что скажете, представитель? Я на расставленных вашими спецами граблях не получил примерно 50 орехов (данные операции могу предоставить в личку).

Перевіримо, яка буде відповідь буде після розгляду заявки і тоді вже подивимось)

Как я и предполагал - поддержка Альфы взятые на себя обязательства вовремя не выполняет!!! В частности по той ситуации что я описал ранее в чат приложения Сенс на мое обращение от 8.11.2021 в 16:25 и множество вопросов оператор Микола Нагорний сообщил: "Проаналiзуемо ситуацiю бiльш детально i повернемося з вiдповiддю завтра протягом дня".
Естественно на протяжении следующего дня никто со мной не связался и никакие ответы не предоставил. в 17:02 9 ноября 2021 я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени. Сегодня 10.11.2021 в 11:26 я вновь обратился в чат Альфа-банка и опять тишина.
Уважаемый представитель - прошу прокомментировать - это нормально для поддержки Альфабанка? У предыдущих представительниц для подобных моментов был какой-то "волшебный пендель", который они применяли. Вам они его передали? Пользоваться научили? ;)
А серьезно - считаю что данная ситуация отлично демонстрирует ужасный уровень поддержки в чате Сенса - полный игнор клиента - ИМХО "круче" дальше некуда :( :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:17

Коллеги, а карту погорельца сейчас Алла перевыпускает? Горячка говорит, что только уже платный Вайт будет.
Если все верно, есть ли какая-то у Аллы бесплатная дебетовая карта в гривне?
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