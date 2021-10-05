Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
А в Гуру?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 22:20
Додано: Сер 10 лис, 2021 07:22
Re: Альфа-Банк
Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:41
Подскажите по сенсационному бонусу. Сколько деньги должны на Хамелеоне помариноваться? Или можно сразу возвращать?
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:59
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:42
Как я и предполагал - поддержка Альфы взятые на себя обязательства вовремя не выполняет!!! В частности по той ситуации что я описал ранее в чат приложения Сенс на мое обращение от 8.11.2021 в 16:25 и множество вопросов оператор Микола Нагорний сообщил: "Проаналiзуемо ситуацiю бiльш детально i повернемося з вiдповiддю завтра протягом дня".
Естественно на протяжении следующего дня никто со мной не связался и никакие ответы не предоставил. в 17:02 9 ноября 2021 я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени. Сегодня 10.11.2021 в 11:26 я вновь обратился в чат Альфа-банка и опять тишина.
Уважаемый представитель - прошу прокомментировать - это нормально для поддержки Альфабанка? У предыдущих представительниц для подобных моментов был какой-то "волшебный пендель", который они применяли. Вам они его передали? Пользоваться научили?
А серьезно - считаю что данная ситуация отлично демонстрирует ужасный уровень поддержки в чате Сенса - полный игнор клиента - ИМХО "круче" дальше некуда
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:17
Коллеги, а карту погорельца сейчас Алла перевыпускает? Горячка говорит, что только уже платный Вайт будет.
Если все верно, есть ли какая-то у Аллы бесплатная дебетовая карта в гривне?
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