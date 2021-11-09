Додано: Сер 10 лис, 2021 11:42

Alfa_Bank написав: Flamingo написав: ukr0014959 написав: А чого Алла не нараховує киш миш за розрахунок через гугл пей? 0,5%? як дізнатись А чого Алла не нараховує киш миш за розрахунок через гугл пей? 0,5%? як дізнатись

Так может Альфа мне за проделанную работу какой-то сорри-бонус таки выделит? Что скажете, представитель? Я на расставленных вашими спецами граблях не получил примерно 50 орехов (данные операции могу предоставить в личку). Так может Альфа мне за проделанную работу какой-то сорри-бонус таки выделит? Что скажете, представитель? Я на расставленных вашими спецами граблях не получил примерно 50 орехов (данные операции могу предоставить в личку).

Перевіримо, яка буде відповідь буде після розгляду заявки і тоді вже подивимось) Перевіримо, яка буде відповідь буде після розгляду заявки і тоді вже подивимось)

Как я и предполагал - поддержка Альфы взятые на себя обязательства вовремя не выполняет!!! В частности по той ситуации что я описал ранее в чат приложения Сенс на мое обращение от 8.11.2021 в 16:25 и множество вопросов оператор Микола Нагорний сообщил: "Проаналiзуемо ситуацiю бiльш детально i повернемося з вiдповiддю завтра протягом дня".Естественно на протяжении следующего дня никто со мной не связался и никакие ответы не предоставил. в 17:02 9 ноября 2021 я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени. Сегодня 10.11.2021 в 11:26 я вновь обратился в чат Альфа-банка и опять тишина.Уважаемый представитель - прошу прокомментировать - это нормально для поддержки Альфабанка? У предыдущих представительниц для подобных моментов был какой-то "волшебный пендель", который они применяли. Вам они его передали? Пользоваться научили?А серьезно - считаю что данная ситуация отлично демонстрирует ужасный уровень поддержки в чате Сенса - полный игнор клиента - ИМХО "круче" дальше некуда