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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 22:20
cohan написав:
я б к новому статусу не спешил, прОценты снижаются у кого больше категорий, так что наоборот удачно складывается
Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
А в Гуру?
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Vorlon
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Додано: Сер 10 лис, 2021 07:22
Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
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stryzhko
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:41
Подскажите по сенсационному бонусу. Сколько деньги должны на Хамелеоне помариноваться? Или можно сразу возвращать?
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slktym007
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:59
slktym007 написав:
Или можно сразу возвращать?
Зразу. То покупку, яку компенсуєш тре чекати поки по щоту не пройде...
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:42
Alfa_Bank написав: Flamingo написав: ukr0014959 написав:
А чого Алла не нараховує киш миш за розрахунок через гугл пей? 0,5%? як дізнатись
Так может Альфа мне за проделанную работу какой-то сорри-бонус таки выделит? Что скажете, представитель? Я на расставленных вашими спецами граблях не получил примерно 50 орехов (данные операции могу предоставить в личку).
Перевіримо, яка буде відповідь буде після розгляду заявки і тоді вже подивимось)
Как я и предполагал - поддержка Альфы взятые на себя обязательства вовремя не выполняет!!! В частности по той ситуации что я описал ранее в чат приложения Сенс на мое обращение от 8.11.2021 в 16:25 и множество вопросов оператор Микола Нагорний сообщил: "Проаналiзуемо ситуацiю бiльш детально i повернемося з вiдповiддю завтра протягом дня".
Естественно на протяжении следующего дня никто со мной не связался и никакие ответы не предоставил. в 17:02 9 ноября 2021 я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени. Сегодня 10.11.2021 в 11:26 я вновь обратился в чат Альфа-банка и опять тишина.
Уважаемый представитель - прошу прокомментировать - это нормально для поддержки Альфабанка? У предыдущих представительниц для подобных моментов был какой-то "волшебный пендель", который они применяли. Вам они его передали? Пользоваться научили?
А серьезно - считаю что данная ситуация отлично демонстрирует ужасный уровень поддержки в чате Сенса - полный игнор клиента - ИМХО "круче" дальше некуда
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:17
Коллеги, а карту погорельца сейчас Алла перевыпускает? Горячка говорит, что только уже платный Вайт будет.
Если все верно, есть ли какая-то у Аллы бесплатная дебетовая карта в гривне?
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:33
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Хамелеон без лимита.
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Vorlon
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:42
Avatar написав:
Если все верно, есть ли какая-то у Аллы бесплатная дебетовая карта в гривне?
Дебетки, вроде, все платные (хотя на Вайте это довольно условно). А чем Хамелеон плох кроме формальной кредитности? Кредитный лимит выше нуля на нём иметь не обязательно.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:57
Пустой экран. Карт нет. Орехов нет.
Только Монатик.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:58
stryzhko написав:
Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
3% тоже проскакивает, но напрочь исчезли 10 и даже 5
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cohan
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Сер 10 лис, 2021 13:48
cohan
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