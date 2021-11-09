Додано: Сер 10 лис, 2021 14:25

cohan написав: stryzhko написав: Vorlon написав: Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?



Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям. Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.



3% тоже проскакивает, но напрочь исчезли 10 и даже 5 3% тоже проскакивает, но напрочь исчезли 10 и даже 5

Да ладно - наговариваете вы на аллюську - вот я уже несколько месяцев как "профи" и в этом месяце присутствуют 5% на жд и автобусные билеты 8% на кондитерские и 10% на книжки. У супруги - 10% химчистки в наличии ну и кондитерские тоже под 8%. Просто мы перечисленными категориями почти никогда не пользовались. Тут дело имхо в другом - если у вас нет категорий под 5-10 %, а это категории обычно не очень популярные, то видимому в прошлом вам их давали и вы их хорошо выкушивали, поэтому теперь вам система их не дает а дает те что вы обычно не берете - хотя это и ходовые категории но под низкий % у Аллы (а у других банков есть повыше). Поэтому может создаться впечатление что вам нарочно дают только 1-3%. А на самом деле просто для вас те категории где 5-10% уже кончилисьа остались продукты по 1% и кафе под 2%, а Вы их упрямо брать не хотите. Берите - других уже не будет. Как-то так