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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:10
Flamingo написав:
я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени.
Это говорит о том, что чат находится на второй линии или у того оператора поддержки.
В этом случае стоит обращаться через другие каналы связи.
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MASolomko
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:25
cohan написав: stryzhko написав:
Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
3% тоже проскакивает, но напрочь исчезли 10 и даже 5
Да ладно - наговариваете вы на аллюську - вот я уже несколько месяцев как "профи" и в этом месяце присутствуют 5% на жд и автобусные билеты 8% на кондитерские и 10% на книжки. У супруги - 10% химчистки в наличии ну и кондитерские тоже под 8%. Просто мы перечисленными категориями почти никогда не пользовались. Тут дело имхо в другом - если у вас нет категорий под 5-10 %, а это категории обычно не очень популярные, то видимому в прошлом вам их давали и вы их хорошо выкушивали, поэтому теперь вам система их не дает а дает те что вы обычно не берете - хотя это и ходовые категории но под низкий % у Аллы (а у других банков есть повыше). Поэтому может создаться впечатление что вам нарочно дают только 1-3%. А на самом деле просто для вас те категории где 5-10% уже кончились
а остались продукты по 1% и кафе под 2%, а Вы их упрямо брать не хотите
. Берите - других уже не будет
. Как-то так
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Flamingo
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:28
MASolomko написав: Flamingo написав:
я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени.
Это говорит о том, что чат находится на второй линии или у того оператора поддержки.
В этом случае стоит обращаться через другие каналы связи.
ОК. Спасибо. Мне не горит. Я подожду. Может та вторая линия отдуплится или тот мой первый оператор на работу явится, ну или офпред как-то отреагирует.
В конце концов как гласит китайская мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет..." в общем надеюсь ответа я таки дождусь
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Flamingo
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Сер 10 лис, 2021 13:48
cohan
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