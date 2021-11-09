|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:10
Flamingo написав:
я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени.
Это говорит о том, что чат находится на второй линии или у того оператора поддержки.
В этом случае стоит обращаться через другие каналы связи.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3935
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:25
cohan написав: stryzhko написав:
Vorlon написав:Сегодня стал PROфи. В этом статусе кафе, аптеки, АЗС, всё для дома, маркетплейсы за кредитные по-прежнему 3%?
Ні, в половини категорій 2%. Але то залежить більше від кількості отриманих горіхів в попередні місяці по вказаних категоріях, судячи з двох акків з однаковим статусом, але різними % по однаковим категоріям.
3% тоже проскакивает, но напрочь исчезли 10 и даже 5
Да ладно - наговариваете вы на аллюську - вот я уже несколько месяцев как "профи" и в этом месяце присутствуют 5% на жд и автобусные билеты 8% на кондитерские и 10% на книжки. У супруги - 10% химчистки в наличии ну и кондитерские тоже под 8%. Просто мы перечисленными категориями почти никогда не пользовались. Тут дело имхо в другом - если у вас нет категорий под 5-10 %, а это категории обычно не очень популярные, то видимому в прошлом вам их давали и вы их хорошо выкушивали, поэтому теперь вам система их не дает а дает те что вы обычно не берете - хотя это и ходовые категории но под низкий % у Аллы (а у других банков есть повыше). Поэтому может создаться впечатление что вам нарочно дают только 1-3%. А на самом деле просто для вас те категории где 5-10% уже кончились
а остались продукты по 1% и кафе под 2%, а Вы их упрямо брать не хотите
. Берите - других уже не будет
. Как-то так
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7289
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:28
MASolomko написав: Flamingo написав:
я обратился в чат с просьбой дать мне все таки ответ на мои вопросы или пояснить сколько времени в понимании сотрудников Альфы составляет понятие "завтра в течение дня". Мой вопрос в чате был попросту проигнорирован, т.е. на него вообще не отреагировал ни один из операторов Альфа-банк до текущего времени.
Это говорит о том, что чат находится на второй линии или у того оператора поддержки.
В этом случае стоит обращаться через другие каналы связи.
ОК. Спасибо. Мне не горит. Я подожду. Может та вторая линия отдуплится или тот мой первый оператор на работу явится, ну или офпред как-то отреагирует.
В конце концов как гласит китайская мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет..." в общем надеюсь ответа я таки дождусь
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7289
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:16
Flamingo написав:
В конце концов как гласит китайская мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет..." в общем надеюсь ответа я таки дождусь
Хм. А пендель таки по ходу поступил. В общем отписалась мне "вторая линия поддержки". При этом задаваемые мною вопросы - что я сделал не так? и как я как клиент банка в момент оплаты платежа через гуглпэй мог знать что мерчант использует какой-то другой способ оплаты а не через токен? - были проигнорированы. Сотрудница банка по сути в очередной раз констатировала факт, что оплата произошла без использования токена, что им мерчант прислал сообщение о том что оплата прошла как Electronic purchase и - ВНИМАНИЕ - порекомендовала мне обратится в службу поддержки сайта мерчанта для уточнение деталей оплаты, чтобы узнать почему именно таким способом прошла оплата.
Как говорится: "Я ПлакалЪ"
. Особенно про обращение к поддержке сайта мерчанта. При этом сотрудник Альфы видел что это за платеж и что это за мерчант - иностранная авиакомпания. Но самое смешное воспользуйся я ее советом, что мне даст ответ службы поддержки сайта иностранной авиакомпании на вопрос почему именно таким способом прошла оплата? Ну пусть ответят к примеру, что Вашу карту Гугл не подтянул автоматически хотя она там и была, потому что с аппки вашего банка она была добавлена коряво и поэтому вы ее ввели вручную повторно, а при этом новый токен к той же карте добавлен быть уже не мог а старый также не мог использоваться ибо изначально "коряво" лёг вот поэтому оплата и шла как Electronic purchase - и что мне тогда с этого ответа? Повесить на стенку чтобы напоминал что "НIКОЛИ ЗНОВУ!" если вдруг когда-то еще здуру решу платить картой Альфы в интернете.
В общем как говорил Ницше: "Все что нас не убивает делает нас только сильнее". Представителю банка спасибо за пендель (если он был) Альфа-банку - за науку - окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов. Спасибо!
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7289
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:58
Flamingo написав: Flamingo написав:
а при этом новый токен к той же карте добавлен быть уже не мог а старый также не мог использоваться ибо изначально "коряво" лёг вот поэтому оплата и шла...
Думаю, что стоит уточнить - "новый токен к той же карте добавлен быть уже не мог" такое невозможно, ибо при каждом новом заведении токена в GPay, создается новый уникальный токен.
Этот в практике можно подтвердить экспериментом с нашим метрополитеном, например:
Берете пустую карту и делаете токен, проходите в метро спокойно, секунд через 30 Вам прилетит уведомление о неуспешной оплате.
Шаг 2 : удаляете токен с GPay.
Шаг 3 : повторяете шаг 1 и успешно проходите в метрополитен.
Данный материал описан исключительно в ознакомительных целях и не рекомендуется к использованию ибо имеет последствия в виде того, что самостоятельно без обращения в банку вы больше не сможете активировать токен, а то и видать GPay запросит у вас Документы подтверждающие личность и данные карт, заведенных в систему.
-
R3WIND
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:06
окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов. Спасибо![/quote]
Мысль поддерживаю, точно и ясно...
-
joik
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:38
R3WIND написав:
Думаю, что стоит уточнить - "новый токен к той же карте добавлен быть уже не мог" такое невозможно, ибо при каждом новом заведении токена в GPay, создается новый уникальный токен.
Ну вот чисто теоретически (на практике проверять не стал): как я писал вчера у меня в гпэе после оплаты появились две карты с одинаковым номером - первая которая появилась после добавления из аппки сенса, вторая - после оплаты. У второй был статус типа "активируйте бесконтактную оплату". Вангую что токен по ней на тот момент создан еще не был. Можна было поэкспериментировать и при наличии первого токена попытаться "активировать" бесконтакт у второй. Но думаю что сам гпэй до конца пройти этот путь не дал бы. Или написал что эта карта уже есть, или просто законфликтовал бы. Но это все теория. На практике - удалил от греха подальше из гпэя и первую корявую, и вторую карту с неактивным бесконтактом - в ближайшее время для оплат карта не нужна. Пусть лежит на полке
Востаннє редагувалось Flamingo
в Сер 10 лис, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7289
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:40
Представителю банка. Пожалуйста, наведите порядок с электронной очередью в кассу в Харьковском отделении №30, пр-т Московский, 196а. Всю неделю электронная очередь то ли работает, то ли не работает. Один сотрудник говорит: получайте талон, другой - становитесь в живую очередь. А посетители в результате бодаются перед входом.
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|50101
|6960328
|
|
|321
|90835
|
|
|19486
|3141707
|
|