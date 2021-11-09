Додано: Сер 10 лис, 2021 15:16

Flamingo написав: В конце концов как гласит китайская мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет..." в общем надеюсь ответа я таки дождусь В конце концов как гласит китайская мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет..." в общем надеюсь ответа я таки дождусь

Хм. А пендель таки по ходу поступил. В общем отписалась мне "вторая линия поддержки". При этом задаваемые мною вопросы - что я сделал не так? и как я как клиент банка в момент оплаты платежа через гуглпэй мог знать что мерчант использует какой-то другой способ оплаты а не через токен? - были проигнорированы. Сотрудница банка по сути в очередной раз констатировала факт, что оплата произошла без использования токена, что им мерчант прислал сообщение о том что оплата прошла как Electronic purchase и - ВНИМАНИЕ - порекомендовала мне обратится в службу поддержки сайта мерчанта для уточнение деталей оплаты, чтобы узнать почему именно таким способом прошла оплата.Как говорится: "Я ПлакалЪ". Особенно про обращение к поддержке сайта мерчанта. При этом сотрудник Альфы видел что это за платеж и что это за мерчант - иностранная авиакомпания. Но самое смешное воспользуйся я ее советом, что мне даст ответ службы поддержки сайта иностранной авиакомпании на вопрос почему именно таким способом прошла оплата? Ну пусть ответят к примеру, что Вашу карту Гугл не подтянул автоматически хотя она там и была, потому что с аппки вашего банка она была добавлена коряво и поэтому вы ее ввели вручную повторно, а при этом новый токен к той же карте добавлен быть уже не мог а старый также не мог использоваться ибо изначально "коряво" лёг вот поэтому оплата и шла как Electronic purchase - и что мне тогда с этого ответа? Повесить на стенку чтобы напоминал что "НIКОЛИ ЗНОВУ!" если вдруг когда-то еще здуру решу платить картой Альфы в интернете.В общем как говорил Ницше: "Все что нас не убивает делает нас только сильнее". Представителю банка спасибо за пендель (если он был) Альфа-банку - за науку - окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов. Спасибо!