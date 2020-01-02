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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:47
Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
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chipmunk
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:05
chipmunk написав:
Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
Есть еще и третий вариант - лучше поискать другой банк для этих целей
А как поступить решать только Вам!
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Flamingo
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
chipmunk написав:
Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
Конечно же кредиткой выгоднее, особенно Хамоном. Долларами Вы покупаете за свои, а кредиткой с грейсом, что ещё добавляет % к кэшбэку. А разница курсов при обмене и расчётом картой небольшая, тот лишний 1% её с головой перекрывает.
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