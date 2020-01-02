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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10035100361003710038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:47

Re: Альфа-Банк

Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:05

  chipmunk написав:Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?

Есть еще и третий вариант - лучше поискать другой банк для этих целей :twisted:
А как поступить решать только Вам!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12

  chipmunk написав:Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?

Конечно же кредиткой выгоднее, особенно Хамоном. Долларами Вы покупаете за свои, а кредиткой с грейсом, что ещё добавляет % к кэшбэку. А разница курсов при обмене и расчётом картой небольшая, тот лишний 1% её с головой перекрывает.
Striker
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  #<1 ... 10035100361003710038
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