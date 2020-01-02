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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:47
Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
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chipmunk
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:05
chipmunk написав:
Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
Есть еще и третий вариант - лучше поискать другой банк для этих целей
А как поступить решать только Вам!
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Flamingo
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
chipmunk написав:
Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
Конечно же кредиткой выгоднее, особенно Хамоном. Долларами Вы покупаете за свои, а кредиткой с грейсом, что ещё добавляет % к кэшбэку. А разница курсов при обмене и расчётом картой небольшая, тот лишний 1% её с головой перекрывает.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 20:58
vollena71 написав:
А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?
таки да
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Shaman
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:16
Flamingo написав:
Альфа-банку - за науку - окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов. Спасибо!
Если бы клиенты держали свою оговариваемую планку, клиентоориентированность банка и просто его отношение к нему не зашли бы в подобное русло, когда по любому вопросу ты должен бороться, чтобы доказать вещи, которые работали в банках на уровне клиента автоматически еще каких-то 5-7 лет назад. Увы качество жизни в стране падает и клиент уже не перебирает харчами, которых из-за подобного неуважения к себе становится все меньше и меньше, т.к. банки этим пользуются не стесняясь.
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копейка
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;
Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.
mephala, добрый день. Отпишусь.
Отписывались по этому вопросу? Можно ссылку?
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sola
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Додано: Сер 10 лис, 2021 22:04
Shaman написав: vollena71 написав:
А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?
таки да
за каждую поездку ? мне за одну алка зажала 4.97
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Kalgan
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Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23
Можна вивести покупки тільки за минулий місяць? Поточні недоступні.
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Прораб
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