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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10036100371003810039>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:47

Re: Альфа-Банк

Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:05

  chipmunk написав:Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?

Есть еще и третий вариант - лучше поискать другой банк для этих целей :twisted:
А как поступить решать только Вам!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12

  chipmunk написав:Хто знає, якщо врахуваті хитрі конверташки алли при покупці, як вигідніш купувати на алі - хамоном за гришу з 3% кишмишу за маркетплейси, чи купити баксик і валютною, але з 2?

Конечно же кредиткой выгоднее, особенно Хамоном. Долларами Вы покупаете за свои, а кредиткой с грейсом, что ещё добавляет % к кэшбэку. А разница курсов при обмене и расчётом картой небольшая, тот лишний 1% её с головой перекрывает.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:58

  vollena71 написав:А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?

таки да
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:16

  Flamingo написав:Альфа-банку - за науку - окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов. Спасибо!

Если бы клиенты держали свою оговариваемую планку, клиентоориентированность банка и просто его отношение к нему не зашли бы в подобное русло, когда по любому вопросу ты должен бороться, чтобы доказать вещи, которые работали в банках на уровне клиента автоматически еще каких-то 5-7 лет назад. Увы качество жизни в стране падает и клиент уже не перебирает харчами, которых из-за подобного неуважения к себе становится все меньше и меньше, т.к. банки этим пользуются не стесняясь.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.

mephala, добрый день. Отпишусь.

Отписывались по этому вопросу? Можно ссылку? :oops:
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:04

  Shaman написав:
  vollena71 написав:А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?

таки да

за каждую поездку ? мне за одну алка зажала 4.97 :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23

Re: Альфа-Банк

Можна вивести покупки тільки за минулий місяць? Поточні недоступні.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:44

  Прораб написав:Можна вивести покупки тільки за минулий місяць? Поточні недоступні.

За останні 30 днів покупки від 50 грн, і тільки ті, які вже провелися по рахунку. Зазвичай покупки проводяться 2-3 дні.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 10 лис, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:46

  Kalgan написав:
  Shaman написав:
  vollena71 написав:А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?

таки да

за каждую поездку ? мне за одну алка зажала 4.97 :|

а шо в Харькове метро по 5 грн?
туда пускают?
почему в Киеве дороже?
в Киеве метро по 8 и не пускают...
uaprofi
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