mephala написав:

ОфПредуввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:2.14. Учасник зобов'язаний:-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.