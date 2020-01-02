sola написав:mephala написав:ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;
Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.
Отписывались по этому вопросу? Можно ссылку?
офпред мне отписались в личку. вывод из ответов был один - если алла захочет спишет все в ноль и ничего вы ей не сделаете. потому накапливать баллы КАТЕГОРИЧЕСКИ бы не рекомендовал.