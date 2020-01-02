MASolomko написав:

Flamingo написав: В общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена). В общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена).

Токен можно добавить через интернет-банкинг (что сейчас и предлагают наши банки), так и вручную для добавленной руцями карты.

Если оплата прошла через токен, то в приложении Gpay эта транзакция будет в истории. В противном случае, она в истории не отобразится

Flamingo, заблуждаешься.Кошелёк Google Pay объединяет в себе два "кошелька":— для хранения и оплаты реквизитами самой карты (аналог masterpass). Для этого необходимо карту добавить руками через мобильное приложение Gpay или сайт;— для хранения и оплаты токена карты.Теперь, что касается оплаты через кошелёк Google Pay в интернете. В зависимости от поддержки продавцом оплаты через кошелёк можно оплатить, как самой картой в кошельке, так и токеном.Если продавец не поддерживает прием оплат через токены, а карту добавляли через интернет-банкинг (т. е. в кошельке хранится только её токен), то эта "карта" будет не доступна для оплаты — будет писать, что это не поддерживается. Аналогично, если продавец не поддерживает какую-то МПС, то карта этой МПС оплатить через кошелёк не получится.