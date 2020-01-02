mephala написав:ОфПреду ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил: 2.14. Учасник зобов'язаний: -зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;
Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения? В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена. Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых. А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе? По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой. Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.
Отписывались по этому вопросу? Можно ссылку?
офпред мне отписались в личку. вывод из ответов был один - если алла захочет спишет все в ноль и ничего вы ей не сделаете. потому накапливать баллы КАТЕГОРИЧЕСКИ бы не рекомендовал.
Flamingo написав:В общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена).
Flamingo, заблуждаешься.
Кошелёк Google Pay объединяет в себе два "кошелька": — для хранения и оплаты реквизитами самой карты (аналог masterpass). Для этого необходимо карту добавить руками через мобильное приложение Gpay или сайт; — для хранения и оплаты токена карты. Токен можно добавить через интернет-банкинг (что сейчас и предлагают наши банки), так и вручную для добавленной руцями карты.
Теперь, что касается оплаты через кошелёк Google Pay в интернете. В зависимости от поддержки продавцом оплаты через кошелёк можно оплатить, как самой картой в кошельке, так и токеном. Если продавец не поддерживает прием оплат через токены, а карту добавляли через интернет-банкинг (т. е. в кошельке хранится только её токен), то эта "карта" будет не доступна для оплаты — будет писать, что это не поддерживается. Аналогично, если продавец не поддерживает какую-то МПС, то карта этой МПС оплатить через кошелёк не получится.
Если оплата прошла через токен, то в приложении Gpay эта транзакция будет в истории. В противном случае, она в истории не отобразится.
А поподробнее можно? Вот я добавил руцями карту в гугл пей на сайте https://pay.google.com/ в своём аккаунте. Верификация прошла успешно. Оплаты на сайтах через ГП проходят - высвечивает аккаунт ГП и даёт выбрать карту, получаю СМС от банка, ввожу - оплата успешна, чек скачал/отправил на почту. Но как понять - оплата прошла токеном или нет? В ГП в "Действия" (история оплат) этих платежей нет. Значит, всё-таки не токеном? А как сделать, чтобы токеном? Спасибо П.С. В мастеркард бильше серебряные баллы за оплату в интернете с использованием гугл/эпл пей дают по три балла за операцию от 50 грн. Плачу в нете через ГП, получаю по 2 балла. Что я делаю не так и как исправить? П.П.С. Оплата на https://oplata.lifecell.ua/uk
Flamingo написав:окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов
Та Вы шо, как такое может быть? А обзвонщица из Альфв недавно меня уверяла, что лучше их карт нет. Получается, хорошо, что не поверил? Кстати еще настойчиво допытывалась, какими другими картами и каких банков я пользуюсь, но не раскрутила. А орехи я предпочитаю натуральные 😉
Несмотря на свое достаточно скептическое отношение к Альфе, соглашусь с Striker в том, что у Альфы есть интересные фишки. А в ситуации, описанной Flamingo, я даже не уверен, что он полностью прав, потому что с особенностями Google Pay и токенов сам черт ногу сломит, и кое-что из вменяемого в вину Альфы виной Альфы не является.