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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10036100371003810039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:53

  sola написав:
  mephala написав:ОфПреду
ввиду всплывших претензий банка к участникам программы трэвэл возник вопрос связанный с следующим пунктом правил:
2.14. Учасник зобов'язаний:
-зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

Какая давность покупки может быть затребована банком для подтверждения?
В условиях прописано что клиент обязан в течении 14 дней предоставить документы. Но по тексту давность запрашиваемых покупок никак не ограничена.
Это что - банк может запросить траты с самого начала программы и обнулить все баллы если клиент не предоставит доки? Так это беспредел. Это во первых.
А во вторых - не все продавцы предоставляют документы которые подтверждают покупку. У них просто стоит терминал и все. Чек который они дают только из терминала. Товарного чека просто нет. Что предоставлять в банк? Самому ваять в фотошопе?
По ходу нужно действительно все баллы выводить и завязывать с этой программой.
Накрыть мокрой тряпкой могут в любой момент.

Отписывались по этому вопросу? Можно ссылку? :oops:


офпред мне отписались в личку. вывод из ответов был один - если алла захочет спишет все в ноль и ничего вы ей не сделаете. потому накапливать баллы КАТЕГОРИЧЕСКИ бы не рекомендовал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:57

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а шо в Харькове метро по 5 грн?
туда пускают?
почему в Киеве дороже?
в Киеве метро по 8 и не пускают...

По 8 метро.
А кешбек 50% за каждую поездку с учетом налогов :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 01:28

гугл пей

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:В общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена).
Flamingo, заблуждаешься.

Кошелёк Google Pay объединяет в себе два "кошелька":
— для хранения и оплаты реквизитами самой карты (аналог masterpass). Для этого необходимо карту добавить руками через мобильное приложение Gpay или сайт;
— для хранения и оплаты токена карты. Токен можно добавить через интернет-банкинг (что сейчас и предлагают наши банки), так и вручную для добавленной руцями карты.

Теперь, что касается оплаты через кошелёк Google Pay в интернете. В зависимости от поддержки продавцом оплаты через кошелёк можно оплатить, как самой картой в кошельке, так и токеном.
Если продавец не поддерживает прием оплат через токены, а карту добавляли через интернет-банкинг (т. е. в кошельке хранится только её токен), то эта "карта" будет не доступна для оплаты — будет писать, что это не поддерживается. Аналогично, если продавец не поддерживает какую-то МПС, то карта этой МПС оплатить через кошелёк не получится.

Если оплата прошла через токен, то в приложении Gpay эта транзакция будет в истории. В противном случае, она в истории не отобразится.


А поподробнее можно?
Вот я добавил руцями карту в гугл пей на сайте https://pay.google.com/ в своём аккаунте. Верификация прошла успешно. Оплаты на сайтах через ГП проходят - высвечивает аккаунт ГП и даёт выбрать карту, получаю СМС от банка, ввожу - оплата успешна, чек скачал/отправил на почту. Но как понять - оплата прошла токеном или нет? В ГП в "Действия" (история оплат) этих платежей нет. Значит, всё-таки не токеном? А как сделать, чтобы токеном?
Спасибо
П.С. В мастеркард бильше серебряные баллы за оплату в интернете с использованием гугл/эпл пей дают по три балла за операцию от 50 грн. Плачу в нете через ГП, получаю по 2 балла. Что я делаю не так и как исправить?
П.П.С. Оплата на https://oplata.lifecell.ua/uk
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 03:41

  Kalgan написав:
  Shaman написав:
  vollena71 написав:А за харьковское метро кому-нибудь орехов насыпали?

таки да

за каждую поездку ? мне за одну алка зажала 4.97 :|

примерно да - я их не считаю :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:38

  Flamingo написав:окончательно утвердился в мысли - что карты этого банка лишь для оплаты чего-то мелкого и незначительно. Типа лишь чтобы вывести несколько десятков орехов

Та Вы шо, как такое может быть? А обзвонщица из Альфв недавно меня уверяла, что лучше их карт нет. Получается, хорошо, что не поверил? Кстати еще настойчиво допытывалась, какими другими картами и каких банков я пользуюсь, но не раскрутила. А орехи я предпочитаю натуральные 😉
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13

  newbie написав:А обзвонщица из Альфв недавно меня уверяла, что лучше их карт нет. Получается, хорошо, что не поверил?

Лучше Хамелеона, действительно, пока нет таких карт. И рассрочек таких, как у Алки, больше нигде нет. Вас не обманывали)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:35

Re: Альфа-Банк

Несмотря на свое достаточно скептическое отношение к Альфе, соглашусь с Striker в том, что у Альфы есть интересные фишки.
А в ситуации, описанной Flamingo, я даже не уверен, что он полностью прав, потому что с особенностями Google Pay и токенов сам черт ногу сломит, и кое-что из вменяемого в вину Альфы виной Альфы не является.
ingtrans
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