Додано: Чет 11 лис, 2021 10:12

ingtrans написав: Несмотря на свое достаточно скептическое отношение к Альфе, соглашусь с Striker в том, что у Альфы есть интересные фишки.

А в ситуации, описанной Flamingo, я даже не уверен, что он полностью прав, потому что с особенностями Google Pay и токенов сам черт ногу сломит, и кое-что из вменяемого в вину Альфы виной Альфы не является. Несмотря на свое достаточно скептическое отношение к Альфе, соглашусь с Striker в том, что у Альфы есть интересные фишки.А в ситуации, описанной Flamingo, я даже не уверен, что он полностью прав, потому что с особенностями Google Pay и токенов сам черт ногу сломит, и кое-что из вменяемого в вину Альфы виной Альфы не является.

Прежде всего хочу сказать что я уже упоминал все написанное мной является чисто Имхо. Это раз. Теперь смотрите дальше - даже учитывая тот факт что у гпэя черт ногу сломит - вы не станете отрицать что это именно алла ввела правило что окешбечивается только оплата токенами гпея. Ведь могли сделать и просто платежи гпэя и проблем с непонимающими что я делаю не так уже было меньше. То есть на мой взгляд в действиях аллы явно просматриваются садистские наклонности по отношению к клиенту - типа ты хочешь кушать вот тебе удочка, но лоби рыбу не в пруду а вот тут в луже возле трассы.И хочу напомнить что у аллы постоянно вылазят такие антиклиентоориентированные фишки. Еще три года назад максимку надо было гасить добрасывая гривеньку сверх суммы долга ибо алла насчитывала в РД несколько копеек %% и клиент попадал на абонку. Или вспомните ставшее притчей во языцах часто самопереключающееся с пушей на смс информирование. Или опять таки несколько лет назад финт аллы когда она по пакетным картам увеличила лимит остатка по счетам для бесплатности пакеток, но часть клиентов - вкладчиков, которые не юзают карты а открыли их чисто под депо узнали об этом только когда они пришли за закончившимся вкладом с них списалась плата. Ок ладно карты позакрывали - открыли текущие счета, но просто с них снять упавший депо налом нельзя, надо чтобы деньги еще отлежались потом 14 дней. Это ли не садизм? Я уже молчу про одни из худших курсов по карточным операциям, к которым внагрузку алла добавляет еще и комис 1,2-1.3% за трансграничные переводы OIF якобы для минимизации риска в условиях когда для банка риск отсутствует напрочь. Все эти вещи алла проделывает сознательно но с видом застенчивого воришки из Ильфа и Петрова. Опять таки гляньте на эту ореховую программу. Большинство аналогичных программ банков дают возможность либо клиенту просто вывести накопленный кешбек либо даже банк сам в определенную дату перечисляет все положенное на счёт. Так было и в альфе до орехов. Но потом появилось извращение что мало заработать кэшбек, после этого надо еще и купить что-то и чтобы это что-то было в группе окешбечиваемых МСС и суммой не менее 50 грн. и при этом со дня покупки должно пройти не более 30 дней и она должна быть проведена по счету. А еще не знаю ли действует сейчас это правило - раньше было - кэшбек орехи начислялись лишь на сумму кратные 2 грн. То есть имхо это настолько мелочно - не начислять кэшбек в 2% на хвостик покупки в 1.5 грн. что даже не знаю аналогов подобного жлобства - ну разве что постоянное округление моней долей копейки путем их отбрасывания а не округления по правилам математики переплюнет эту кратность 2 грн. И список подобных достоинств можно продолжать и дальше. Их будет много. Поэтому безусловно пользоваться картами альфы и можно и нужно, плюшки они худо бедно но дает, но говорить что их карты луxшие я бы не стал. Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно. По отдельным параметрам в сравнениями с некоторыми аналогами - возможно. Как карты для всех случаев жизни - нет, никогда и ни в коем случае. Использовать карты осторожно, понимая что по ряду операций возможен влет, постоянно мониторя а не наставила ли алка новых капканов где не ждешь - вот пожалуй одно из главных правил клиента аллы. Всем удачного и безгеморного пользования банковскими продуктами!