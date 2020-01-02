Flamingo, со многим с Вами соглашусь, но у остальных банков тоже хватает приколов, разве что поменьше, чем у Алки.
Flamingo написав:Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно.
Тут не согласен. Для обычного юзера, если карта нужна для покупок в магазине, кафешке или что-то прикупить на Розетке/Али с кэшбэком - то никаких особых проблем возникать не должно. Один раз разобраться с смс/push, страховками на Red/Максимум, как правильно погашать, как пользоваться рассрочками - и можно ни о чём больше не беспокоиться. Т.е. тут далеко не узкий сегмент.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 10:43, всього редагувалось 2 разів.
tarask написав:Приветствую. Раз уж тут упомянули это отделение, то оставлю и я свой отзыв. Начну с того, что всё что будет описано ниже, было оставлено в виде устной жалобы по телефону поддержки, но обратной связи касательно моей жалобы так и не поступило. Суть моей жалобы следующая. В один из дней мне нужно было совершить кассовую операцию, о которой было сообщено заранее, через службу поддержки. Прийдя в отделение в указанное время с маленьким ребёнком (к сожалению оставить было ненакого, каникулы затянулись), я узнал что касса не работает, по причине того, что кассир заболел. Всё в жизни бывает, люди болеют чаще всего непредвиденно. Я естественно ожидал что сотрудники банка помогут мне совершить нужную мне операцию в другом отделении. Я попросил присутствующих сотрудников (4 из 5 человек не были заняты обслуживанием клиентов) позвонить в несколько ближайших отделений и договориться о проведении нужной мне операции. Назвал номера ближайших отделений. На свою просьбу помочь решить проблему получил отказ и предложение самому решать свою проблему. Всем известно что просто позвонить на отделение возможности, так как нет прямого номера. В итоге я вспомнил что у меня есть телефон знакомого сотрудника банка в другом отделении. Я ему позвонил и в присутствии сотрудников, которые отказали мне в помощи, попросил помощь в решении вопроса. В итоге сотрудник другого отделения, связался с ближайшим ко мне работающим отделением и договорился о моем обслуживании. Сотрудники отделения №30 просто смотрели на меня и слушали, как я пытаюсь решить проблему, которую они мне создали. Я сообщил, что буду жаловаться в службу поддержки и прямо при сотрудниках позвонил и стал озвучивать суть моей претензии, реакции никакой не было. Уровень наплевательства просто зашкаливал и был запредельный. Складывается впечатление, что условия работы в банке такие, что работающим там абсолютно всё равно и они не ценят ни свою работу ни тем более не думают о репутации банка, превращая его в глазах клиента в совковую дыру.
Це просто не вкладається в голові... Будемо "проводити з ними роботу" Напишіть нам в приватні повідомлення.
ЯНаФоруме написав:Представителю банка. Пожалуйста, наведите порядок с электронной очередью в кассу в Харьковском отделении №30, пр-т Московский, 196а. Всю неделю электронная очередь то ли работает, то ли не работает. Один сотрудник говорит: получайте талон, другой - становитесь в живую очередь. А посетители в результате бодаются перед входом.
Flamingo написав:вы не станете отрицать что это именно алла ввела правило что окешбечивается только оплата токенами гпея.
Конечно, не стану. И более того, я считаю это плюсом Альфы. Не знаю других банков, которые такое предлагают. Я только в Бильше видел что-то подобное, и там, кстати, тоже эта работает не пойми как. И вот на основании этих наблюдений, а также наблюдений по добавлению карт разных банков в Google Pay разными способами у меня сложилось мнение, что не все из описанного является виной Альфы. Отдельные моменты скорее являются особенностью Google Pay, а MASolomko еще и добавил дополнительную информацию, которую я не знал. Что же касается комиссий и всего остального, то даже не нужно было так много писать, я многое из этого, если не все, и так знаю и кое с чем уже сталкивался на практике. Поэтому отношение к Альфе у меня, как я написал выше, скептическое, но опять же, у них есть плюшки, которые можно использовать.
Flamingo написав:Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно.
Тут не согласен. Для обычного юзера, если карта нужна для покупок в магазине, кафешке или что-то прикупить на Розетке/Али с кэшбэком - то никаких особых проблем возникать не должно. Один раз разобраться с смс/push, страховками на Red/Максимум, как правильно погашать, как пользоваться рассрочками - и можно ни о чём больше не беспокоиться. Т.е. тут далеко не узкий сегмент.
Просто у нас с вами разные представления об "узкости" . Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички. Да и в магазинах Украины уверен вы не все оплачиваете своим зам.оном, а продолжаете комбинировать его с картами других банков. Потому как мы уже с вами обсуждали ранее хам.он хорош до определенного уровня - а потом надо либо его гасить либо пользовать Б5, Пудру, ВсеМожу, НьюКард, О.кард и т.п. Это ли не свидетельство "узкости"?
Striker написав:Лучше Хамелеона, действительно, пока нет таких карт. И рассрочек таких, как у Алки, больше нигде нет. Вас не обманывали)
Не верю. Спорить не буду, но имею я право не верить, если меня в этом банке уже не раз обманывали? По мелочи, но все равно неприятно. Тот, кто не гнушается тырить мелочь по карманам, не может предлагать что-то путное. Тупая, бездоказательная и навязчивая реклама на меня не действует. Такой их маркетинг и основанный на нем бизнес врядли будет успешным.
З.Ы. А касательно споров, то тут уже все другие сказали. "Можно использовать некоторые плюшки" - это не значит лучший. Это путь в никуда. На бесконечных плюшках можно и разориться. Говорю это как озабоченный инвестор (вкладчик). А были ж и покруче высказывания, особенно когда их хваленый суперсенс не работал.
Flamingo написав:Просто у нас с вами разные представления об "узкости"
Узкий, худой, тонкий 😀
Да, эти профессиональные споры не для меня. Имею карты более десятка банков, пользуюсь только одного. Остальные банки использую лишь для хранения денег (депозитов). От жуликоватых, по возможности, отказываюсь. Орехи, как уже грил, признаю только натуральные.
Flamingo написав:Просто у нас с вами разные представления об "узкости" . Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички.
Ну, так и берите тогда что-то другое для пивка в Праге, а для всех операций в пределах Украины - Альфа подойдёт абсолютно всем и для всего.
Flamingo написав:Да и в магазинах Украины уверен вы не все оплачиваете своим зам.оном, а продолжаете комбинировать его с картами других банков. Потому как мы уже с вами обсуждали ранее хам.он хорош до определенного уровня - а потом надо либо его гасить либо пользовать Б5, Пудру, ВсеМожу, НьюКард, О.кард и т.п.
Я вообще-то говорил не только о Хамоне, а о всех картах Альфы в целом. Хамелеон, Red/Максимум с рассрочками, Пудра, ВсеМожу и т.д. конечно же комбинируются. Только к чему Вы это приплели - вообще непонятно.
Flamingo написав:Это ли не свидетельство "узкости"?
Для меня свидетельство "узкости" - это продолжать грызть кактус и при этом постоянно возмущаться по этому поводу на форуме. Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине, а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках. Для оплат за границей - пользуйтесь другими картами, если Вас что-то не устаивает в Альфе.
newbie написав:Не верю. Спорить не буду, но имею я право не верить, если меня в этом банке уже не раз обманывали?
Та как хотите. Вас обманывали, меня - нет. Я буду дальше продолжать пользоваться всеми преимуществами и плюшками от Альфы, а Вы дальше продолжайте держать нас в курсе, какой плохой банк этот Альфа-банк.