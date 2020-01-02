RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1003810039100401004110042>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:39

Flamingo, со многим с Вами соглашусь, но у остальных банков тоже хватает приколов, разве что поменьше, чем у Алки.
  Flamingo написав:Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно.

Тут не согласен. Для обычного юзера, если карта нужна для покупок в магазине, кафешке или что-то прикупить на Розетке/Али с кэшбэком - то никаких особых проблем возникать не должно. Один раз разобраться с смс/push, страховками на Red/Максимум, как правильно погашать, как пользоваться рассрочками - и можно ни о чём больше не беспокоиться. Т.е. тут далеко не узкий сегмент.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 10:43, всього редагувалось 2 разів.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2288 раз.
Подякували: 3890 раз.
 
Профіль
29
15
30
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:40

  tarask написав:Приветствую. Раз уж тут упомянули это отделение, то оставлю и я свой отзыв. Начну с того, что всё что будет описано ниже, было оставлено в виде устной жалобы по телефону поддержки, но обратной связи касательно моей жалобы так и не поступило. Суть моей жалобы следующая. В один из дней мне нужно было совершить кассовую операцию, о которой было сообщено заранее, через службу поддержки. Прийдя в отделение в указанное время с маленьким ребёнком (к сожалению оставить было ненакого, каникулы затянулись), я узнал что касса не работает, по причине того, что кассир заболел. Всё в жизни бывает, люди болеют чаще всего непредвиденно. Я естественно ожидал что сотрудники банка помогут мне совершить нужную мне операцию в другом отделении. Я попросил присутствующих сотрудников (4 из 5 человек не были заняты обслуживанием клиентов) позвонить в несколько ближайших отделений и договориться о проведении нужной мне операции. Назвал номера ближайших отделений. На свою просьбу помочь решить проблему получил отказ и предложение самому решать свою проблему. Всем известно что просто позвонить на отделение возможности, так как нет прямого номера. В итоге я вспомнил что у меня есть телефон знакомого сотрудника банка в другом отделении. Я ему позвонил и в присутствии сотрудников, которые отказали мне в помощи, попросил помощь в решении вопроса. В итоге сотрудник другого отделения, связался с ближайшим ко мне работающим отделением и договорился о моем обслуживании. Сотрудники отделения №30 просто смотрели на меня и слушали, как я пытаюсь решить проблему, которую они мне создали. Я сообщил, что буду жаловаться в службу поддержки и прямо при сотрудниках позвонил и стал озвучивать суть моей претензии, реакции никакой не было. Уровень наплевательства просто зашкаливал и был запредельный. Складывается впечатление, что условия работы в банке такие, что работающим там абсолютно всё равно и они не ценят ни свою работу ни тем более не думают о репутации банка, превращая его в глазах клиента в совковую дыру.


Це просто не вкладається в голові...
Будемо "проводити з ними роботу" :evil:
Напишіть нам в приватні повідомлення.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11145
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:42

  ЯНаФоруме написав:Представителю банка. Пожалуйста, наведите порядок с электронной очередью в кассу в Харьковском отделении №30, пр-т Московский, 196а. Всю неделю электронная очередь то ли работает, то ли не работает. Один сотрудник говорит: получайте талон, другой - становитесь в живую очередь. А посетители в результате бодаются перед входом.

Дякуємо за сигнал! Взяли в роботу
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11145
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:50

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:вы не станете отрицать что это именно алла ввела правило что окешбечивается только оплата токенами гпея.

Конечно, не стану. И более того, я считаю это плюсом Альфы. Не знаю других банков, которые такое предлагают. Я только в Бильше видел что-то подобное, и там, кстати, тоже эта работает не пойми как. И вот на основании этих наблюдений, а также наблюдений по добавлению карт разных банков в Google Pay разными способами у меня сложилось мнение, что не все из описанного является виной Альфы. Отдельные моменты скорее являются особенностью Google Pay, а MASolomko еще и добавил дополнительную информацию, которую я не знал.
Что же касается комиссий и всего остального, то даже не нужно было так много писать, я многое из этого, если не все, и так знаю и кое с чем уже сталкивался на практике. Поэтому отношение к Альфе у меня, как я написал выше, скептическое, но опять же, у них есть плюшки, которые можно использовать.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 31.07.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:05

  Striker написав:
  Flamingo написав:Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно.

Тут не согласен. Для обычного юзера, если карта нужна для покупок в магазине, кафешке или что-то прикупить на Розетке/Али с кэшбэком - то никаких особых проблем возникать не должно. Один раз разобраться с смс/push, страховками на Red/Максимум, как правильно погашать, как пользоваться рассрочками - и можно ни о чём больше не беспокоиться. Т.е. тут далеко не узкий сегмент.

Просто у нас с вами разные представления об "узкости" ;). Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички.
Да и в магазинах Украины уверен вы не все оплачиваете своим зам.оном, а продолжаете комбинировать его с картами других банков. Потому как мы уже с вами обсуждали ранее хам.он хорош до определенного уровня - а потом надо либо его гасить либо пользовать Б5, Пудру, ВсеМожу, НьюКард, О.кард и т.п. Это ли не свидетельство "узкости"? ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7301
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:07

  Striker написав:Лучше Хамелеона, действительно, пока нет таких карт. И рассрочек таких, как у Алки, больше нигде нет. Вас не обманывали)

Не верю. Спорить не буду, но имею я право не верить, если меня в этом банке уже не раз обманывали? По мелочи, но все равно неприятно. Тот, кто не гнушается тырить мелочь по карманам, не может предлагать что-то путное. Тупая, бездоказательная и навязчивая реклама на меня не действует. Такой их маркетинг и основанный на нем бизнес врядли будет успешным.

З.Ы. А касательно споров, то тут уже все другие сказали. "Можно использовать некоторые плюшки" - это не значит лучший. Это путь в никуда. На бесконечных плюшках можно и разориться. Говорю это как озабоченный инвестор (вкладчик). А были ж и покруче высказывания, особенно когда их хваленый суперсенс не работал.
newbie
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:13

  ingtrans написав:Поэтому отношение к Альфе у меня, как я написал выше, скептическое

Чем это подтверждается, если Вы ее только хвалите? Что у нее плохого?
newbie
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:23

  Flamingo написав:Просто у нас с вами разные представления об "узкости"

Узкий, худой, тонкий 😀

Да, эти профессиональные споры не для меня. Имею карты более десятка банков, пользуюсь только одного. Остальные банки использую лишь для хранения денег (депозитов). От жуликоватых, по возможности, отказываюсь.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 11:32, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:25

  Flamingo написав:Просто у нас с вами разные представления об "узкости" ;). Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички.

Ну, так и берите тогда что-то другое для пивка в Праге, а для всех операций в пределах Украины - Альфа подойдёт абсолютно всем и для всего.
  Flamingo написав:Да и в магазинах Украины уверен вы не все оплачиваете своим зам.оном, а продолжаете комбинировать его с картами других банков. Потому как мы уже с вами обсуждали ранее хам.он хорош до определенного уровня - а потом надо либо его гасить либо пользовать Б5, Пудру, ВсеМожу, НьюКард, О.кард и т.п.

Я вообще-то говорил не только о Хамоне, а о всех картах Альфы в целом. Хамелеон, Red/Максимум с рассрочками, Пудра, ВсеМожу и т.д. конечно же комбинируются. Только к чему Вы это приплели - вообще непонятно.
  Flamingo написав:Это ли не свидетельство "узкости"? ;)

Для меня свидетельство "узкости" - это продолжать грызть кактус и при этом постоянно возмущаться по этому поводу на форуме. :wink: Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине, а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках. Для оплат за границей - пользуйтесь другими картами, если Вас что-то не устаивает в Альфе.
  newbie написав:Не верю. Спорить не буду, но имею я право не верить, если меня в этом банке уже не раз обманывали?

Та как хотите. Вас обманывали, меня - нет. Я буду дальше продолжать пользоваться всеми преимуществами и плюшками от Альфы, а Вы дальше продолжайте держать нас в курсе, какой плохой банк этот Альфа-банк. :)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2288 раз.
Подякували: 3890 раз.
 
Профіль
29
15
30
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:38

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:А я почем знаю? может и видит...
Если продавец не поддерживает приём оплат через токен, то оплата через кошелёк идёт с карты напрямую. Банк не видит оплатил ты картой с вводом её реквизитов вручную или оплатил из кошелька Gpay/masterpass.

Вот оплату токеном банк видит, как и оплаты без присутствия карты (а интернете или офлайн).

  Flamingo написав:Но зачем это все знать мне как клиенту?
Аналогичные вопросы задают клиенты, которые пополняют по P2P карты, и выводят деньгу со счета — попадают на овердрафт. Они не понимают такие понятия, как проводка операции (распределение) по счёту. Такие же клиенты не понимают онлайн/офлайн операции.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3938
З нами з: 08.03.18
Подякував: 459 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1003810039100401004110042>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ingtrans, MASolomko, vollena71, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5009, 5010, 5011
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50105 6973949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 00:52
Aktus
Идея Банк 1 ... 254, 255, 256
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2550 49115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 21:28
Vint
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 31, 32, 33
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
321 90988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 15:59
Инна Васильевна

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.