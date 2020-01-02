tarask написав:

Приветствую. Раз уж тут упомянули это отделение, то оставлю и я свой отзыв. Начну с того, что всё что будет описано ниже, было оставлено в виде устной жалобы по телефону поддержки, но обратной связи касательно моей жалобы так и не поступило. Суть моей жалобы следующая. В один из дней мне нужно было совершить кассовую операцию, о которой было сообщено заранее, через службу поддержки. Прийдя в отделение в указанное время с маленьким ребёнком (к сожалению оставить было ненакого, каникулы затянулись), я узнал что касса не работает, по причине того, что кассир заболел. Всё в жизни бывает, люди болеют чаще всего непредвиденно. Я естественно ожидал что сотрудники банка помогут мне совершить нужную мне операцию в другом отделении. Я попросил присутствующих сотрудников (4 из 5 человек не были заняты обслуживанием клиентов) позвонить в несколько ближайших отделений и договориться о проведении нужной мне операции. Назвал номера ближайших отделений. На свою просьбу помочь решить проблему получил отказ и предложение самому решать свою проблему. Всем известно что просто позвонить на отделение возможности, так как нет прямого номера. В итоге я вспомнил что у меня есть телефон знакомого сотрудника банка в другом отделении. Я ему позвонил и в присутствии сотрудников, которые отказали мне в помощи, попросил помощь в решении вопроса. В итоге сотрудник другого отделения, связался с ближайшим ко мне работающим отделением и договорился о моем обслуживании. Сотрудники отделения №30 просто смотрели на меня и слушали, как я пытаюсь решить проблему, которую они мне создали. Я сообщил, что буду жаловаться в службу поддержки и прямо при сотрудниках позвонил и стал озвучивать суть моей претензии, реакции никакой не было. Уровень наплевательства просто зашкаливал и был запредельный. Складывается впечатление, что условия работы в банке такие, что работающим там абсолютно всё равно и они не ценят ни свою работу ни тем более не думают о репутации банка, превращая его в глазах клиента в совковую дыру.