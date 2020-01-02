Flamingo, со многим с Вами соглашусь, но у остальных банков тоже хватает приколов, разве что поменьше, чем у Алки.
Flamingo написав:Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно.
Тут не согласен. Для обычного юзера, если карта нужна для покупок в магазине, кафешке или что-то прикупить на Розетке/Али с кэшбэком - то никаких особых проблем возникать не должно. Один раз разобраться с смс/push, страховками на Red/Максимум, как правильно погашать, как пользоваться рассрочками - и можно ни о чём больше не беспокоиться. Т.е. тут далеко не узкий сегмент.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 10:43, всього редагувалось 2 разів.
tarask написав:Приветствую. Раз уж тут упомянули это отделение, то оставлю и я свой отзыв. Начну с того, что всё что будет описано ниже, было оставлено в виде устной жалобы по телефону поддержки, но обратной связи касательно моей жалобы так и не поступило. Суть моей жалобы следующая. В один из дней мне нужно было совершить кассовую операцию, о которой было сообщено заранее, через службу поддержки. Прийдя в отделение в указанное время с маленьким ребёнком (к сожалению оставить было ненакого, каникулы затянулись), я узнал что касса не работает, по причине того, что кассир заболел. Всё в жизни бывает, люди болеют чаще всего непредвиденно. Я естественно ожидал что сотрудники банка помогут мне совершить нужную мне операцию в другом отделении. Я попросил присутствующих сотрудников (4 из 5 человек не были заняты обслуживанием клиентов) позвонить в несколько ближайших отделений и договориться о проведении нужной мне операции. Назвал номера ближайших отделений. На свою просьбу помочь решить проблему получил отказ и предложение самому решать свою проблему. Всем известно что просто позвонить на отделение возможности, так как нет прямого номера. В итоге я вспомнил что у меня есть телефон знакомого сотрудника банка в другом отделении. Я ему позвонил и в присутствии сотрудников, которые отказали мне в помощи, попросил помощь в решении вопроса. В итоге сотрудник другого отделения, связался с ближайшим ко мне работающим отделением и договорился о моем обслуживании. Сотрудники отделения №30 просто смотрели на меня и слушали, как я пытаюсь решить проблему, которую они мне создали. Я сообщил, что буду жаловаться в службу поддержки и прямо при сотрудниках позвонил и стал озвучивать суть моей претензии, реакции никакой не было. Уровень наплевательства просто зашкаливал и был запредельный. Складывается впечатление, что условия работы в банке такие, что работающим там абсолютно всё равно и они не ценят ни свою работу ни тем более не думают о репутации банка, превращая его в глазах клиента в совковую дыру.
Це просто не вкладається в голові... Будемо "проводити з ними роботу" Напишіть нам в приватні повідомлення.
ЯНаФоруме написав:Представителю банка. Пожалуйста, наведите порядок с электронной очередью в кассу в Харьковском отделении №30, пр-т Московский, 196а. Всю неделю электронная очередь то ли работает, то ли не работает. Один сотрудник говорит: получайте талон, другой - становитесь в живую очередь. А посетители в результате бодаются перед входом.
Flamingo написав:вы не станете отрицать что это именно алла ввела правило что окешбечивается только оплата токенами гпея.
Конечно, не стану. И более того, я считаю это плюсом Альфы. Не знаю других банков, которые такое предлагают. Я только в Бильше видел что-то подобное, и там, кстати, тоже эта работает не пойми как. И вот на основании этих наблюдений, а также наблюдений по добавлению карт разных банков в Google Pay разными способами у меня сложилось мнение, что не все из описанного является виной Альфы. Отдельные моменты скорее являются особенностью Google Pay, а MASolomko еще и добавил дополнительную информацию, которую я не знал. Что же касается комиссий и всего остального, то даже не нужно было так много писать, я многое из этого, если не все, и так знаю и кое с чем уже сталкивался на практике. Поэтому отношение к Альфе у меня, как я написал выше, скептическое, но опять же, у них есть плюшки, которые можно использовать.
Flamingo написав:Лучшие в узком сегменте для узкого круга операций - да безусловно.
Тут не согласен. Для обычного юзера, если карта нужна для покупок в магазине, кафешке или что-то прикупить на Розетке/Али с кэшбэком - то никаких особых проблем возникать не должно. Один раз разобраться с смс/push, страховками на Red/Максимум, как правильно погашать, как пользоваться рассрочками - и можно ни о чём больше не беспокоиться. Т.е. тут далеко не узкий сегмент.
Просто у нас с вами разные представления об "узкости" . Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички. Да и в магазинах Украины уверен вы не все оплачиваете своим зам.оном, а продолжаете комбинировать его с картами других банков. Потому как мы уже с вами обсуждали ранее хам.он хорош до определенного уровня - а потом надо либо его гасить либо пользовать Б5, Пудру, ВсеМожу, НьюКард, О.кард и т.п. Это ли не свидетельство "узкости"?
Striker написав:Лучше Хамелеона, действительно, пока нет таких карт. И рассрочек таких, как у Алки, больше нигде нет. Вас не обманывали)
Не верю. Спорить не буду, но имею я право не верить, если меня в этом банке уже не раз обманывали? По мелочи, но все равно неприятно. Тот, кто не гнушается тырить мелочь по карманам, не может предлагать что-то путное. Тупая, бездоказательная и навязчивая реклама на меня не действует. Такой их маркетинг и основанный на нем бизнес врядли будет успешным.
З.Ы. А касательно споров, то тут уже все другие сказали. "Можно использовать некоторые плюшки" - это не значит лучший. Это путь в никуда. На бесконечных плюшках можно и разориться. Говорю это как озабоченный инвестор (вкладчик). А были ж и покруче высказывания, особенно когда их хваленый суперсенс не работал.
Flamingo написав:Просто у нас с вами разные представления об "узкости"
Узкий, худой, тонкий 😀
Да, эти профессиональные споры не для меня. Имею карты более десятка банков, пользуюсь только одного. Остальные банки использую лишь для хранения денег (депозитов). От жуликоватых, по возможности, отказываюсь.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Просто у нас с вами разные представления об "узкости" . Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички.
Ну, так и берите тогда что-то другое для пивка в Праге, а для всех операций в пределах Украины - Альфа подойдёт абсолютно всем и для всего.
Flamingo написав:Да и в магазинах Украины уверен вы не все оплачиваете своим зам.оном, а продолжаете комбинировать его с картами других банков. Потому как мы уже с вами обсуждали ранее хам.он хорош до определенного уровня - а потом надо либо его гасить либо пользовать Б5, Пудру, ВсеМожу, НьюКард, О.кард и т.п.
Я вообще-то говорил не только о Хамоне, а о всех картах Альфы в целом. Хамелеон, Red/Максимум с рассрочками, Пудра, ВсеМожу и т.д. конечно же комбинируются. Только к чему Вы это приплели - вообще непонятно.
Flamingo написав:Это ли не свидетельство "узкости"?
Для меня свидетельство "узкости" - это продолжать грызть кактус и при этом постоянно возмущаться по этому поводу на форуме. Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине, а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках. Для оплат за границей - пользуйтесь другими картами, если Вас что-то не устаивает в Альфе.
newbie написав:Не верю. Спорить не буду, но имею я право не верить, если меня в этом банке уже не раз обманывали?
Та как хотите. Вас обманывали, меня - нет. Я буду дальше продолжать пользоваться всеми преимуществами и плюшками от Альфы, а Вы дальше продолжайте держать нас в курсе, какой плохой банк этот Альфа-банк.
Если продавец не поддерживает приём оплат через токен, то оплата через кошелёк идёт с карты напрямую. Банк не видит оплатил ты картой с вводом её реквизитов вручную или оплатил из кошелька Gpay/masterpass.
Вот оплату токеном банк видит, как и оплаты без присутствия карты (а интернете или офлайн).
Flamingo написав:Но зачем это все знать мне как клиенту?
Аналогичные вопросы задают клиенты, которые пополняют по P2P карты, и выводят деньгу со счета — попадают на овердрафт. Они не понимают такие понятия, как проводка операции (распределение) по счёту. Такие же клиенты не понимают онлайн/офлайн операции.