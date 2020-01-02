Flamingo написав:Просто извините, но для меня покупка в "магазине+кафе+иногда розетка" - это и есть "узко". Купить банальный билет у визэйра чтобы попить пивка на длинных выходных где нибудь в Праге или Вене - уже надо искать что-то другое. И для билета, и для пивка, и для гостинички.
Именно, что это лично Вам "узко", а большинству-то клиентов лететь в Прагу или Вену попить пива и съесть шницель это не то что "узко", а вообще за гранью здравого смысла. И хотя я сам любитель путешествий, но считаю вполне нормальным, что картой одно банка выгоднее покупать билеты, картой второго - пиво, а картой третьего - оплачивать гостиницу и собственно так и делаю (за исключением разве что пива, которого не люблю ), в то время как картами "клиентоориентрованных банков" с кешбэками на всё, но с гулькин нос, пользуюсь по остаточному принципу. В целом принцип "больше выгода, но уже область использования, меньше выгода, но шире область использования" мне кажется вполне логичным, поэтому не жду, что будет какой-то один банк, который будет очевидно выгоднее остальных.
Striker написав:Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине
Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?
а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках.
Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?
Alfa_Bank SENSE - что-то пошло не так! Не просто не так. а охренеть как. Решил посмотреть курс обмена доллары на евро в сенсе, ну карту доларровую на евро натянул, появился курс, ну думаю введу сумму в евро 400 сколько в долларах это будет пока смотрел и считал бах - готово - оно взяло и перевело БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ! Думаю может случайно нажал кнопку подтвердить. Повторяю действия ввожу сумму в поле получить 355 Евро - внимательно смотрю и... готово, без всяких подтверждений перевело.... Альфа банк, что за хрень? Жду сорри-бонус за такие выкрутасы.
ingtrans написав:Поэтому отношение к Альфе у меня, как я написал выше, скептическое
Чем это подтверждается, если Вы ее только хвалите? Что у нее плохого?
Даже интересно, где я хвалю. Там, где пишу, что у Альфы есть интересные фишки? Плохими для себя считаю комиссии для валютных платежей (особенно неочевидную OIF), попадание на платные СМС, хотя включены пуши (и об таком личном попадании я писал несколько месяцев назад; правда, деньги после обращения вернули), разные проблемы при оформлении карт (о них тоже писал: раз оформили карту не той МПС, которой заказывал, а потом в пакете пришла Rewords, а не Signature), все эти проблемы Sense. Эйфорией от Chameleon я тоже проникся, хотя считал и считаю ее полезной и в чем-то уникальной (об этом тоже писал). Вы, наверное, читаете как-то очень выборочно.
newbie написав:Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других?
Вот как раз кто-кто, а Striker даже свои расчеты по Chameleon приводил пару месяцев назад, когда она стала доступна для заказа, в которых показывал, чем она лучше других. И я как раз был скорее оппонентом Striker в его обоснованиях. А теперь Вы вдруг "поясните"...
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 11 лис, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Я вообще-то говорил не только о Хамоне, а о всех картах Альфы в целом. Хамелеон, Red/Максимум с рассрочками, Пудра, ВсеМожу и т.д. конечно же комбинируются. Только к чему Вы это приплели - вообще непонятно.
К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка
Striker написав:Для меня свидетельство "узкости" - это продолжать грызть кактус и при этом постоянно возмущаться по этому поводу на форуме.
Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует. Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь
Striker написав:Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине, а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках.
Не люблю категоричных высказываний. Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня. И веду статистику как использования карт разных банков так и "отдачи" от этих карт по разным критериям. Но не с точки зрения "продмаг-кафе-розетка" а немного ширее и универсальнее включая то что принято называть свинорыльство. И вот по моему глубокому ИМХО карты альфы как раз одни из худших в Украине как в плане "универсальности" так и в плане "полезности" и "эффективности" использования. Повторюсь это так выглядит картинка с моей колокольни. И да моя статистика за последние три года и она пока не включает использование хам.она, в виду недавности его появления. Но при всей его мнимой замечательности и уникальности - главную фишку - "бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц (сразу прошу подрастающих свинов в личку с просьбами дать инструкцию как это делать ко мне не обращаться )). Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности.
ingtrans написав: считаю вполне нормальным, что картой одно банка выгоднее покупать билеты, картой второго - пиво, а картой третьего - оплачивать гостиницу
Капец, тупо реклама. Типа банк г..., но что-то (например, кешбек) у него на копейку меньше. Значит в кошельке нужно держать и его карту. Хотя в нем итак 20 карт. В т.ч. всякие скидочные, проездные, страховка, пропуск и т.д. Где такие кошельки брать и как все это упомнить (где какую карту применять)? А потом еще собачиться на форумах за то, что не додали какую-то копейку кешбека или недовесили орехов. На что жизнь уйдет?
Имхо, нормально, это когда проще и не нужно ни о чем таком думать. Выбрал себе банк, который тебе нравится (по совокупности критериев), пользуешься его картой и ни о чем больше не думаешь.
А остальное - это маркетинговый развод придуманный Горохом. Что будете делать, когда ритейл собьет слишком большие комиссии, которые с них банки дерут и не будет никаких кешбеков, бонусов, плюшек и т.д.? Это ж деньги, которые у Вас сначала вынули из карманов через цену товаров, а потом частично возвращают их Вам назад, стимулируя затариваться побольше. Когда накроется вся эта гороховская лавочка медным тазом, как это переживете?
З.Ы. Надо на картах писать "МОЗ попереджає. Карточный маркетинг вреден для Вашого здоровья" 😉
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 12:36, всього редагувалось 3 разів.
Flamingo написав:"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц
Нет, не может. Для этого нужно быть весьма продвинутым свином. А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым
newbie написав:Типа банк г..., но что-то (например, кешбек) у него на копейку меньше. Значит в кошельке нужно держать и его карту. Хотя в нем итак 20 карт. В т.ч. всякие скидочные, проездные, страховка, пропуск и т.д. Где такие кошельки брать и как все это упомнить (где какую карту применять)
Так nfc. Поки не було теж бісило, зараз аж 2 карти ношу на всяк випадок