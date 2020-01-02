Додано: Чет 11 лис, 2021 12:16

Striker написав: Я вообще-то говорил не только о Хамоне, а о всех картах Альфы в целом. Хамелеон, Red/Максимум с рассрочками, Пудра, ВсеМожу и т.д. конечно же комбинируются. Только к чему Вы это приплели - вообще непонятно. Я вообще-то говорил не только о Хамоне, а о всех картах Альфы в целом. Хамелеон, Red/Максимум с рассрочками, Пудра, ВсеМожу и т.д. конечно же комбинируются. Только к чему Вы это приплели - вообще непонятно.

Striker написав: Для меня свидетельство "узкости" - это продолжать грызть кактус и при этом постоянно возмущаться по этому поводу на форуме. Для меня свидетельство "узкости" - это продолжать грызть кактус и при этом постоянно возмущаться по этому поводу на форуме.

Striker написав: Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине, а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках. Для Украины карты Альфы - как минимум одни из лучших в Украине, а аналог Хамону ещё больше никто не придумал в других банках.

К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розеткаВот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует.Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесьНе люблю категоричных высказываний. Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня. И веду статистику как использования карт разных банков так и "отдачи" от этих карт по разным критериям. Но не с точки зрения "продмаг-кафе-розетка" а немного ширее и универсальнее включая то что принято называть свинорыльство. И вот по моему глубокому ИМХО карты альфы как раз одни из худших в Украине как в плане "универсальности" так и в плане "полезности" и "эффективности" использования. Повторюсь это так выглядит картинка с моей колокольни. И да моя статистика за последние три года и она пока не включает использование хам.она, в виду недавности его появления. Но при всей его мнимой замечательности и уникальности - главную фишку - "бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц (сразу прошу подрастающих свинов в личку с просьбами дать инструкцию как это делать ко мне не обращаться )).Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности.