chipmunk написав:Так nfc. Поки не було теж бісило, зараз аж 2 карти ношу на всяк випадок
Не, ну 2 это нормально, признаю, но не 20 же. Особенно, если куда-то далеко поехать и не подстраховаться налом. Обеспечение непрерывности (дублирование) - это святое.
Хотя за 15 или 20 лет, в течение которых я пользуюсь картами, еще не было ни одного случая, чтобы карта, банк или процессинг мне отказали (подвели). Наверное, правильно выбрал 😉
А с nfc да, проблема, приходится карты на разные стороны портмоне ложить и разворачивать его при прикладывании. Причем и проездной ведь тоже nfc. Получается, что бесконтактная платежная карта в портмоне может быть только одна.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:Решил посмотреть курс обмена доллары на евро в сенсе, ну карту доларровую на евро натянул, появился курс, ну думаю введу сумму в евро 400 сколько в долларах это будет пока смотрел и считал бах - готово - оно взяло и перевело БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ! Думаю может случайно нажал кнопку подтвердить. Повторяю действия ввожу сумму в поле получить 355 Евро - внимательно смотрю и... готово, без всяких подтверждений перевело.... Альфа банк, что за хрень? Жду сорри-бонус за такие выкрутасы.
Ни х... не получите, сейчас пошесть такая пошла, все делать без подтверждения. Друг у друга дерут, а мозгов нет. Считают, что это клиентам нужно. Еще и премии за такие новации получают. Т.е. это не ошибка, а фишка.
Так что можете только поблагодарить их за то, что взули Вас. То, что у кого-то ушло, к кому-то пришло (в виде премии или дополнительного дохода).
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Если продавец не поддерживает приём оплат через токен, то оплата через кошелёк идёт с карты напрямую. Банк не видит оплатил ты картой с вводом её реквизитов вручную или оплатил из кошелька Gpay/masterpass.
Вот оплату токеном банк видит, как и оплаты без присутствия карты (а интернете или офлайн).
Стоп-стоп-стоп. Вы потихонечку перевернули все то что я поначалу писал и сделали свои выводы - правильные в техническом плане, но не соответсвующие фактм, потому как выводы построены на догадках. А писал я следующее - регистрация из Сенса карты в Гпэй реализована так что Гпэй при попытке платить в интернете такую карту не видит и предлагает ввести ее данные для оплаты. Это все факты которые подтверждены конкретной моей оплатой. Далее тоже факт - для оплаты Гпэй карту верифицировал и создал в кошельке еще одну карту с тем же номером. Но по этой второй карте бесконтактные платежи не были активированы. Отсюда я делаю вывод что токен второй раз создан не был и скорее всего попытка его создать должна была произойти при попытке активации этих самых бесконтактных платежей непосредственно в Гпей (что по сути будет соответствовать обычной регистрации карты в Гпее). Была ли бы эта попытка - создать одновременно два токена к одной карте успешной - судить не берусь, но я бы точно бы это делать не стал во избежание конфликта. А вот теперь переходим от фактов к догадкам - Вашим и моим. Ваша догадка заключается в том, что мерчант мог не поддерживать оплату Гпея токеном, а принимать оплату только кошельком, что фактически в итоге и произошло. Моя догадка в том, что мерчант мог поддерживать оплату токеном, но Гпей не мог ему токен предложить, потому как "корявый" токен от регистрации карты через Сенс Гпей "не видел", и, подозреваю, что второй токен для той самой карты Гпей в той ситуации создать не мог, поэтому другого способа провести оплату иначе чем кошельком Гпей не имел. Проверить какая из догадок справедлива, а какая нет можно лишь совершив повторную оплату нормально зарегиной в Гпее картой. К сожалению на момент оплаты, карта которой я хотел оплатить, таковой не являлась. Но в обозримом будущем покупки у того мерчанта совершать не собираюсь (а когда вдруг соберусь то точно выберу не альфовскую "самую лучшую карту в Украине" ) поэтому и Ваша, и моя догадка остаются лишь догадками. Но в чем я уверен - предлагая клиентам зарегить карту из Сенса в Гпее Алла тем самым, пусть даже не нарочно, но уменьшает вероятность оплаты токеном в случаях подобных моему. Думаю это факт.