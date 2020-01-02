Додано: Чет 11 лис, 2021 13:01

MASolomko написав: Flamingo написав: А я почем знаю? может и видит... А я почем знаю? может и видит... Если продавец не поддерживает приём оплат через токен, то оплата через кошелёк идёт с карты напрямую. Банк не видит оплатил ты картой с вводом её реквизитов вручную или оплатил из кошелька Gpay/masterpass.



Вот оплату токеном банк видит, как и оплаты без присутствия карты (а интернете или офлайн).

Если продавец не поддерживает приём оплат через токен, то оплата через кошелёк идёт с карты напрямую. Банк не видит оплатил ты картой с вводом её реквизитов вручную или оплатил из кошелька Gpay/masterpass.Вот оплату токеном банк видит, как и оплаты без присутствия карты (а интернете или офлайн).

Стоп-стоп-стоп. Вы потихонечку перевернули все то что я поначалу писал и сделали свои выводы - правильные в техническом плане, но не соответсвующие фактм, потому как выводы построены на догадках. А писал я следующее - регистрация из Сенса карты в Гпэй реализована так что Гпэй при попытке платить в интернете такую карту не видит и предлагает ввести ее данные для оплаты. Это все факты которые подтверждены конкретной моей оплатой. Далее тоже факт - для оплаты Гпэй карту верифицировал и создал в кошельке еще одну карту с тем же номером. Но по этой второй карте бесконтактные платежи не были активированы. Отсюда я делаю вывод что токен второй раз создан не был и скорее всего попытка его создать должна была произойти при попытке активации этих самых бесконтактных платежей непосредственно в Гпей (что по сути будет соответствовать обычной регистрации карты в Гпее). Была ли бы эта попытка - создать одновременно два токена к одной карте успешной - судить не берусь, но я бы точно бы это делать не стал во избежание конфликта.А вот теперь переходим от фактов к догадкам - Вашим и моим.Ваша догадка заключается в том, что мерчант мог не поддерживать оплату Гпея токеном, а принимать оплату только кошельком, что фактически в итоге и произошло.Моя догадка в том, что мерчант мог поддерживать оплату токеном, но Гпей не мог ему токен предложить, потому как "корявый" токен от регистрации карты через Сенс Гпей "не видел", и, подозреваю, что второй токен для той самой карты Гпей в той ситуации создать не мог, поэтому другого способа провести оплату иначе чем кошельком Гпей не имел.Проверить какая из догадок справедлива, а какая нет можно лишь совершив повторную оплату нормально зарегиной в Гпее картой. К сожалению на момент оплаты, карта которой я хотел оплатить, таковой не являлась. Но в обозримом будущем покупки у того мерчанта совершать не собираюсь (а когда вдруг соберусь то точно выберу не альфовскую "самую лучшую карту в Украине") поэтому и Ваша, и моя догадка остаются лишь догадками.Но в чем я уверен - предлагая клиентам зарегить карту из Сенса в Гпее Алла тем самым, пусть даже не нарочно, но уменьшает вероятность оплаты токеном в случаях подобных моему. Думаю это факт.