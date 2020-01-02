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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 13:50
Flamingo написав:
моя статистика за последние три года
ну вспоминать какое раньше было солнце и трава это лишнее.
а то так котобанду можно вспомнить когда они наливали кэшбек за кредитные повышенный.
интересно то на данный момент че у банков есть а не когда то было.
лучше скажите чем заменить сибас когда закончится. вот где печалька.
нужно вперед смотреть а не назад.
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mephala
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:16
wig написав:
Подтверждаю. Пополнял карту другого банка, и сумма далеко не мелкая. Перевело до нажатия кнопки подтвердить! Хоть это и гривня, но все равно. Можно крупно влететь.
Я пополнять карту не пробовал, а при создании платежа СЭП такого ничего не происходит. Пока красную кнопку не нажмёшь, ничего никуда не уходит.
Я правильно понимаю, что вы вводите сумму, а потом она куда-то уходит, без дополнительных нажатий? Очень интересно, как оно может узнать, что сумму уже закончили вводить? Может там ещё нолик дописать хотят?
Или вы после нажатия ожидали, что будет ещё один экран с подтверждением? Тогда ещё хоть как-то объяснимо, что его может не быть. Я уже давно стараюсь, когда делаю какое-то действие для проверки, а не для реального исполнения, такие данные вводить, чтобы оно эту операцию не смогло провести.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:18
newbie написав:
Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?
Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:
1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.
2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.
3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.
newbie написав:
Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?
За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.
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Striker
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:23
хамон харош пока вы его не выели.
но когда вы его выели он стает обычной картой с 30 дневным грейсом что даже хуже многих карт.
потому если иметь штук 12 хамонов по штучке на месяц то это бомба. а при наличии одной карты хамон превратится в тыкву уже за 2-3 месяца. а у кого и быстрее.
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mephala
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:26
mephala написав:
хамон харош пока вы его не выели.
Да, как раз об этом мой комментарий по приведенной ссылке.
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ingtrans
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