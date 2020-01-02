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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10041100421004310044>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:50

  Flamingo написав: моя статистика за последние три года


ну вспоминать какое раньше было солнце и трава это лишнее.
а то так котобанду можно вспомнить когда они наливали кэшбек за кредитные повышенный.
интересно то на данный момент че у банков есть а не когда то было.
лучше скажите чем заменить сибас когда закончится. вот где печалька.
нужно вперед смотреть а не назад.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:16

  wig написав:Подтверждаю. Пополнял карту другого банка, и сумма далеко не мелкая. Перевело до нажатия кнопки подтвердить! Хоть это и гривня, но все равно. Можно крупно влететь.

Я пополнять карту не пробовал, а при создании платежа СЭП такого ничего не происходит. Пока красную кнопку не нажмёшь, ничего никуда не уходит.

Я правильно понимаю, что вы вводите сумму, а потом она куда-то уходит, без дополнительных нажатий? Очень интересно, как оно может узнать, что сумму уже закончили вводить? Может там ещё нолик дописать хотят?

Или вы после нажатия ожидали, что будет ещё один экран с подтверждением? Тогда ещё хоть как-то объяснимо, что его может не быть. Я уже давно стараюсь, когда делаю какое-то действие для проверки, а не для реального исполнения, такие данные вводить, чтобы оно эту операцию не смогло провести.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:18

  newbie написав:Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?

Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:

1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.

2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.

3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.
  newbie написав:Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?

За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:23

  ingtrans написав:
  newbie написав:Ладно, не хотите, не поясняйте.

Специально для Вас нашел те расчеты Striker, о которых я говорил, - viewtopic.php?p=5298792#p5298792 и viewtopic.php?p=5299654#p5299654. И там недалеко расчеты от Amethyst - Альфа-Банк. Мои комментарии к расчетам можно почитать начиная примерно отсюда.


хамон харош пока вы его не выели.
но когда вы его выели он стает обычной картой с 30 дневным грейсом что даже хуже многих карт.
потому если иметь штук 12 хамонов по штучке на месяц то это бомба. а при наличии одной карты хамон превратится в тыкву уже за 2-3 месяца. а у кого и быстрее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:26

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:хамон харош пока вы его не выели.

Да, как раз об этом мой комментарий по приведенной ссылке.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:57

  Flamingo написав:А еще не знаю ли действует сейчас это правило - раньше было - кэшбек орехи начислялись лишь на сумму кратные 2 грн. То есть имхо это настолько мелочно - не начислять кэшбек в 2% на хвостик покупки в 1.5 грн. что даже не знаю аналогов подобного жлобства - ну разве что постоянное округление моней долей копейки путем их отбрасывания а не округления по правилам математики переплюнет эту кратность 2 грн.

Это уже нет. Не знаю, как там с долями гривны, если процент 2 и больше, но 1% с 13.69 получился 0.13, а 0.5% с 35 - 0.17. Я так понимаю, что вся сумма умножается и потом отбрасываются копейки. Т.е., как у Мони и есть. Но это обычная практика при начислении всяких бонусов. Например, "Сильпо" даёт возврат 1% на внутренний счёт. Точно так же отбрасывает копейки. Учитывая любовь рисовать цены, типа, 59.99, смотрится мило.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:57

Кстати, а рассрочки через Хамелеон тоже доступны от 500?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:03

  slktym007 написав:Кстати, а рассрочки через Хамелеон тоже доступны от 500?

Нет, недоступны, там и так "бесконечный" грейс, что даже выгоднее, чем рассрочка на полгода.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:11

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:хамон харош пока вы его не выели.

Может, доливать будут.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:16

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Хорошо, а как это может помочь в ситуации если токен при регистрации вручную не создался потому что один токен к этой карте уже есть, но Гпей его в конкретной ситуации не видит и ему ничего не остается другого как провести оплату через кошелек?
Flamingo, ещё раз.
Если продавец не поддерживает оплату с кошелька Google Pay токеном, то оплатить можно обычными реквизитами карты. Кошелёк в этом плане служит только для хранения реквизитов карт.

Через приложение банка можно в кошелек добавить только токен. Через сайт Google Pay — только карту. Через мобильное приложение Gpay и то, и другое.
MASolomko
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