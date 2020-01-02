Додано: Чет 11 лис, 2021 15:31

Flamingo написав: К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка

Flamingo написав: Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует. Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует.Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь

Flamingo написав: Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности. Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности.

Flamingo написав: Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня. Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня.

Много у нас жителей бывают заграницей больше 1-2 раза в год? Если Вы часто катаетесь туда-сюда, то может Вам этот момент и сильно важен, но большинству это абсолютно до лампочки. Ещё раз, в пределах Украины Альфа покрывает практически всё. И что, собственно, плохого в "кафе-продмаг-розетка"? Вы этим не пользуетесь разве в Украине?Та меня это не особо волнует. Просто Вы это так выставляете, что как будто не нужно вообще пользоваться продуктами Алки, а на аргумент, что в пределах Украины Альфа всё равно остаётся одной из лучших на данный момент в плане выгодности - от Вас идёт словесный, извините, понс.Вот именно, пока категоричность как раз с Вашей стороны. Знаете способы, как сделать бесконечный грейс на других кредитках? Отлично, пользуйтесь на здоровье. Только как это относится к остальным 99.9% посетителей этого форума?По-моему, как раз и надо брать "сейчас", а не "год назад". Откинув сенсационный бонус, сейчас рулят рассрочки и Хамелеон, пока есть лимиты.