Flamingo написав:К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка
Много у нас жителей бывают заграницей больше 1-2 раза в год? Если Вы часто катаетесь туда-сюда, то может Вам этот момент и сильно важен, но большинству это абсолютно до лампочки. Ещё раз, в пределах Украины Альфа покрывает практически всё. И что, собственно, плохого в "кафе-продмаг-розетка"? Вы этим не пользуетесь разве в Украине?
Flamingo написав:Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует. Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь
Та меня это не особо волнует. Просто Вы это так выставляете, что как будто не нужно вообще пользоваться продуктами Алки, а на аргумент, что в пределах Украины Альфа всё равно остаётся одной из лучших на данный момент в плане выгодности - от Вас идёт словесный, извините, пон с.
Flamingo написав:Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности.
Вот именно, пока категоричность как раз с Вашей стороны. Знаете способы, как сделать бесконечный грейс на других кредитках? Отлично, пользуйтесь на здоровье. Только как это относится к остальным 99.9% посетителей этого форума?
Flamingo написав:Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня.
По-моему, как раз и надо брать "сейчас", а не "год назад". Откинув сенсационный бонус, сейчас рулят рассрочки и Хамелеон, пока есть лимиты.
newbie написав:Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?
Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:
1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.
2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.
3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.
newbie написав:Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?
За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.
А не подскажет ли кто, считается ли покупка валюты проявлением активности по карте? Есть евровая fastcard, которая по причине крайне редкой необходимости рассчитываться в евро, давно лежит без движения, и остававшиеся там пару евроцентов банк давно присвоил себе. Сейчас в кои веки понадобилось оплатить некоторую сумму в евро, и я её купил на эту карту. Но оказалось, что совершить операцию не представляется возможным по причине, не связанной с Альфа-банком. Теперь гадаю - надо ли срочно идти снимать её под ноль, пока не начали за неактивность щипать, или 6 месяцев теперь есть в запасе (или сколько там срок), авось на что и пригодятся?