Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 10041100421004310044 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1061 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 215 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 181 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 179 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 289 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 197 Всього голосів : 1061 Додано: Чет 11 лис, 2021 15:31 Flamingo написав: К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка

Много у нас жителей бывают заграницей больше 1-2 раза в год? Если Вы часто катаетесь туда-сюда, то может Вам этот момент и сильно важен, но большинству это абсолютно до лампочки. Ещё раз, в пределах Украины Альфа покрывает практически всё. И что, собственно, плохого в "кафе-продмаг-розетка"? Вы этим не пользуетесь разве в Украине?

Flamingo написав: Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует. Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует.Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь

Та меня это не особо волнует. Просто Вы это так выставляете, что как будто не нужно вообще пользоваться продуктами Алки, а на аргумент, что в пределах Украины Альфа всё равно остаётся одной из лучших на данный момент в плане выгодности - от Вас идёт словесный, извините, пон с.

Flamingo написав: Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности. Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности.

Вот именно, пока категоричность как раз с Вашей стороны. Знаете способы, как сделать бесконечный грейс на других кредитках? Отлично, пользуйтесь на здоровье. Только как это относится к остальным 99.9% посетителей этого форума?

Flamingo написав: Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня. Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня.

По-моему, как раз и надо брать "сейчас", а не "год назад". Откинув сенсационный бонус, сейчас рулят рассрочки и Хамелеон, пока есть лимиты. Много у нас жителей бывают заграницей больше 1-2 раза в год? Если Вы часто катаетесь туда-сюда, то может Вам этот момент и сильно важен, но большинству это абсолютно до лампочки. Ещё раз, в пределах Украины Альфа покрывает практически всё. И что, собственно, плохого в "кафе-продмаг-розетка"? Вы этим не пользуетесь разве в Украине?Та меня это не особо волнует. Просто Вы это так выставляете, что как будто не нужно вообще пользоваться продуктами Алки, а на аргумент, что в пределах Украины Альфа всё равно остаётся одной из лучших на данный момент в плане выгодности - от Вас идёт словесный, извините, понс.Вот именно, пока категоричность как раз с Вашей стороны. Знаете способы, как сделать бесконечный грейс на других кредитках? Отлично, пользуйтесь на здоровье. Только как это относится к остальным 99.9% посетителей этого форума?По-моему, как раз и надо брать "сейчас", а не "год назад". Откинув сенсационный бонус, сейчас рулят рассрочки и Хамелеон, пока есть лимиты. Striker

Повідомлень: 2502 З нами з: 15.02.20 Подякував: 2296 раз. Подякували: 3905 раз. Профіль 29 15 30 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 17:36 Striker написав: newbie написав: Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное? Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?

Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:



1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.



2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.



3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.

newbie написав: Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках? Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?

За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня. Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.



И зачем весь этот дрочелин? И зачем весь этот дрочелин? EvgeniyL Повідомлень: 67 З нами з: 25.03.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 17:38 А не подскажет ли кто, считается ли покупка валюты проявлением активности по карте? Есть евровая fastcard, которая по причине крайне редкой необходимости рассчитываться в евро, давно лежит без движения, и остававшиеся там пару евроцентов банк давно присвоил себе. Сейчас в кои веки понадобилось оплатить некоторую сумму в евро, и я её купил на эту карту. Но оказалось, что совершить операцию не представляется возможным по причине, не связанной с Альфа-банком. Теперь гадаю - надо ли срочно идти снимать её под ноль, пока не начали за неактивность щипать, или 6 месяцев теперь есть в запасе (или сколько там срок), авось на что и пригодятся? M-Audio Повідомлень: 2458 З нами з: 23.03.11 Подякував: 455 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 17:43 M-Audio написав: А не подскажет ли кто, считается ли покупка валюты проявлением активности по карте? А не подскажет ли кто, считается ли покупка валюты проявлением активности по карте?

Считается Считается Flamingo 1

Повідомлень: 7304 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2025 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:36 Striker написав: На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.

И это все? Кредитка с кешбеком 1%, который для Вас почему-то выгоднее чем 2%?



Это, как я понял, Вы за своего напарника отвечали, который почему-то позиционирует себя Вашим оппонентом? Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует.



Простыню про все альфовские карты не нужно было писать. Вы все равно не доказали, что они лучше других. Ну или для Вас они может по каким-то причинам и лучшие, но мне, например, они нафиг не нужны. Ни одна. У меня с ними была только одна проблема, как от них избавиться, т.к. банк использовал их для кражи у меня денег. Ну или прикрывался ими, хотя они лежали у меня без дела (за все время обслуживания в Альфе я не сделал по ним ни одной транзакции).



О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт у меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.



В общем, советую учитывать, что клиенты бывают разные. Я это и обзвонщице грил. Говорю: "Девушка, не нужны мне Ваши кредитки, я сам кредитор. Вот если б Вы мне рассказали, как и кого повыгоднее кредитнуть, то я бы Вас слушал, а о кредитках не нужно мне парить мозги". А она все равно гнет свою линию: "Как это не нужны, это же лучшая карта в Украине, давайте я Вам расскажу о ее премуществах". Я грю: "Кому Вы это расскажете, человеку, 30 лет профессионально изучающему, как банки зарабатывают деньги, в т.ч. на кредитных картах? И знаюшему дословно все Ваши скрипты?". В общем, вовремя сдохла батарея.



Вот и Вы также доказываете. Советую учитывать хотя бы то, что клиенты бывают разные. Кстати, теперь понятно, почему Ваш напарник ушел от ответа. А то сначала заинтриговал своим хамоном, а потом в кусты. И это все? Кредитка с кешбеком 1%, который для Вас почему-то выгоднее чем 2%?Это, как я понял, Вы за своего напарника отвечали, который почему-то позиционирует себя Вашим оппонентом? Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует.Простыню про все альфовские карты не нужно было писать. Вы все равно не доказали, что они лучше других. Ну или для Вас они может по каким-то причинам и лучшие, но мне, например, они нафиг не нужны. Ни одна. У меня с ними была только одна проблема, как от них избавиться, т.к. банк использовал их для кражи у меня денег. Ну или прикрывался ими, хотя они лежали у меня без дела (за все время обслуживания в Альфе я не сделал по ним ни одной транзакции).О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт у меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.В общем, советую учитывать, что клиенты бывают разные. Я это и обзвонщице грил. Говорю: "Девушка, не нужны мне Ваши кредитки, я сам кредитор. Вот если б Вы мне рассказали, как и кого повыгоднее кредитнуть, то я бы Вас слушал, а о кредитках не нужно мне парить мозги". А она все равно гнет свою линию: "Как это не нужны, это же лучшая карта в Украине, давайте я Вам расскажу о ее премуществах". Я грю: "Кому Вы это расскажете, человеку, 30 лет профессионально изучающему, как банки зарабатывают деньги, в т.ч. на кредитных картах? И знаюшему дословно все Ваши скрипты?". В общем, вовремя сдохла батарея.Вот и Вы также доказываете. Советую учитывать хотя бы то, что клиенты бывают разные. Кстати, теперь понятно, почему Ваш напарник ушел от ответа. А то сначала заинтриговал своим хамоном, а потом в кусты. Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 18:51, всього редагувалось 2 разів. newbie Повідомлень: 6590 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:47 EvgeniyL написав: Striker написав: newbie написав:

И зачем весь этот дрочелин? И зачем весь этот дрочелин?

Ну мне, например, эта информация Strikerа была очень полезной, прикольно заниматься всякими расчетами-пересчетами с копейкой-другой в плюсе, вот интересно и всё. Пуркуа бы и не па и варум бы нихт? Всё мы разные и интересы у нас тоже. Ну мне, например, эта информация Strikerа была очень полезной, прикольно заниматься всякими расчетами-пересчетами с копейкой-другой в плюсе, вот интересно и всё. Пуркуа бы и не па и варум бы нихт?Всё мы разные и интересы у нас тоже. Oberon Повідомлень: 136 З нами з: 15.09.20 Подякував: 71 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:53 Криво цитируете. Я такого не грил. А с тем, что клиенты все разные, согласен, это ж была моя мысль. Но некоторые этого не понимают 😀 newbie Повідомлень: 6590 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 19:01 Re: Альфа-Банк newbie написав: При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали, что карты Альфы, наоборот, наихудшие.

Вот с этого нужно было начинать. Своего мнения у Вас нет, и Вы смотрите исключительно на то, что написал Flamingo. Нужно же понимать, что Flamingo написал не истину в последней инстанции, а личный взгляд на вещи, да еще через призму обиды на отсутствие кешбэка при оплате через Google Pay. Вы лично часто бываете в Праге, или хотя бы насколько часто Вам нужно оплачивать картой Альфы проживание в гостинице за границей? Не часто? Так почему Вы тогда смотрите на мир глазами Flamingo, если Ваши потребности отличаются от его потребностей? А то получается как в том анекдоте: "Мне Изя напел"



newbie написав: Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует. Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует.

Ну здрасте. Где я рекламирую хамон? Вы вообще читали комментарии по ссылкам, которые я специально для Вас нашел? Я так думаю, что не читали, но осуждаете Самый ярый поклонник хамона на этом форуме это, пожалуй, Striker, а я как раз его энтузиазма не разделяю и достаточно подробно описывал по какой причине всё не так радужно. Вот с этого нужно было начинать. Своего мнения у Вас нет, и Вы смотрите исключительно на то, что написал Flamingo. Нужно же понимать, что Flamingo написал не истину в последней инстанции, а личный взгляд на вещи, да еще через призму обиды на отсутствие кешбэка при оплате через Google Pay. Вы лично часто бываете в Праге, или хотя бы насколько часто Вам нужно оплачивать картой Альфы проживание в гостинице за границей? Не часто? Так почему Вы тогда смотрите на мир глазами Flamingo, если Ваши потребности отличаются от его потребностей? А то получается как в том анекдоте: "Мне Изя напел"Ну здрасте. Где я рекламирую хамон? Вы вообще читали комментарии по ссылкам, которые я специально для Вас нашел? Я так думаю, что не читали, но осуждаетеСамый ярый поклонник хамона на этом форуме это, пожалуй, Striker, а я как раз его энтузиазма не разделяю и достаточно подробно описывал по какой причине всё не так радужно. ingtrans

Повідомлень: 3170 З нами з: 31.07.19 Подякував: 92 раз. Подякували: 454 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 19:08 newbie написав: О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт к меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.

О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт к меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.

У меня такое ощущение, что Вы сидели эти все года на необитаемом острове, а тут вдруг Вас нашли, но Вы уже не понимаете, что вокруг происходит)



Ещё раз объясню на пальцах:



1. 1% за кредитные лучше, чем 2% за свои.

2. 2% чистыми за кредитные с грейсом 2 месяца хуже, чем 1% грязными с грейсом 2 месяца + бесплатная рассрочка на 6 мес. или ОМП 10% от суммы задолженности на Хамелеоне. Потому что пока выплачиваются эти части или ОМП, на другой карточке лежат эти не потраченные деньги под %, что в конечном счёте, когда Вы окончательно рассчитываетесь с банком за покупку, дает больший + к итоговому профиту за счёт этих %.

3. У Flamingo свои какие-то супер-пупер схемы, он знает, как можно сделать бесконечный грейс на кредитках других банков, но при этом не понимает, что 99.9% не знают, как это делать, и при этом тулит свой кейс применительно ко всем. Поэтому для него они и наихудшие. А другие банки не дают таких рассрочек и не предлагают оформить карту с всего 10% ОМП от задолженности, поэтому я даже не представляю, как можно карты Алки называть при этом наихудшими, вот в чём спор.



Надеюсь, в этот раз я объяснил более доступно. У меня такое ощущение, что Вы сидели эти все года на необитаемом острове, а тут вдруг Вас нашли, но Вы уже не понимаете, что вокруг происходит)Ещё раз объясню на пальцах:1. 1% за кредитные лучше, чем 2% за свои.2. 2% чистыми за кредитные с грейсом 2 месяца хуже, чем 1% грязными с грейсом 2 месяца + бесплатная рассрочка на 6 мес. или ОМП 10% от суммы задолженности на Хамелеоне. Потому что пока выплачиваются эти части или ОМП, на другой карточке лежат эти не потраченные деньги под %, что в конечном счёте, когда Вы окончательно рассчитываетесь с банком за покупку, дает больший + к итоговому профиту за счёт этих %.3. У Flamingo свои какие-то супер-пупер схемы, он знает, как можно сделать бесконечный грейс на кредитках других банков, но при этом не понимает, что 99.9% не знают, как это делать, и при этом тулит свой кейс применительно ко всем. Поэтому для него они и наихудшие. А другие банки не дают таких рассрочек и не предлагают оформить карту с всего 10% ОМП от задолженности, поэтому я даже не представляю, как можно карты Алки называть при этом наихудшими, вот в чём спор.Надеюсь, в этот раз я объяснил более доступно. Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз. Striker

Повідомлень: 2502 З нами з: 15.02.20 Подякував: 2296 раз. Подякували: 3905 раз. Профіль 29 15 30 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 19:10 Flamingo написав: И вот по моему глубокому ИМХО карты альфы как раз одни из худших в Украине как в плане "универсальности" так и в плане "полезности" и "эффективности" использования. И вот по моему глубокому ИМХО карты альфы как раз одни из худших в Украине как в плане "универсальности" так и в плане "полезности" и "эффективности" использования.

Эти ценности Flamingo и мне зашли. Хотя кредитками принципиально не пользуюсь, т.к. зарабатываю на другом. Но, имхо, если с картой будут связаны какие-то сложности и риски или она будет неуниверсальной и малополезной, то зачем она мне нужна? Выберу другую, как и банк. Эти ценности Flamingo и мне зашли. Хотя кредитками принципиально не пользуюсь, т.к. зарабатываю на другом. Но, имхо, если с картой будут связаны какие-то сложности и риски или она будет неуниверсальной и малополезной, то зачем она мне нужна? Выберу другую, как и банк. newbie Повідомлень: 6590 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10041100421004310044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans, newbie, Oberon,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Hemi Ой+ і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє А-Банк 1 ... 1947 , 1948 , 1949

Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11 19487 3142314

Hemi Чет 11 лис, 2021 19:08 Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5009 , 5010 , 5011

Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56 50106 6978703

Stringer Чет 11 лис, 2021 16:45 Идея Банк 1 ... 254 , 255 , 256

clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52 2550 49236

Vint Сер 10 лис, 2021 21:28