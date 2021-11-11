Flamingo написав:К тому что понятия "лучший" и при этом "узко используемый" ИМХО не совместимы. Лучшими в моем понимании были ИМХО Визы-премиалки от Симы с января 2018 до июля прошлого года. Когда можно было не парится и платить ними практически везде хоть в гривне, хоть в тугриках с 1% комиса, получая кишмыш даже не деньгами, а супер ликвидными "фантиками". А Алкины лучшие - мелочь пузатая для обывателя у которого интересы не выходят за рамки кафе-продмаг-розетка
Много у нас жителей бывают заграницей больше 1-2 раза в год? Если Вы часто катаетесь туда-сюда, то может Вам этот момент и сильно важен, но большинству это абсолютно до лампочки. Ещё раз, в пределах Украины Альфа покрывает практически всё. И что, собственно, плохого в "кафе-продмаг-розетка"? Вы этим не пользуетесь разве в Украине?
Flamingo написав:Вот не пойму почему мое грызение моего же кактуса кого-то вообще волнует. Я при этом со своей колокольни вижу явные ляпы и несуразности у Алки - пишу о них честно. Многие даже за это плюсуют. Что в этом плохого? Не понимаю. Тут на днях кто-то спрашивал можно ли платить хам.оном на Али - думаю глупо - плохие курсы + OIF никуда не делись и ждут когда вы со своим хам.оном вляпаетесь
Та меня это не особо волнует. Просто Вы это так выставляете, что как будто не нужно вообще пользоваться продуктами Алки, а на аргумент, что в пределах Украины Альфа всё равно остаётся одной из лучших на данный момент в плане выгодности - от Вас идёт словесный, извините, пон с.
Flamingo написав:Поэтому предлагаю каждому грызть свой кактус дальше тем способом какой ему нравится больше, а форум использовать для обмена фактов и мнений, по возможности избегая категоричности.
Вот именно, пока категоричность как раз с Вашей стороны. Знаете способы, как сделать бесконечный грейс на других кредитках? Отлично, пользуйтесь на здоровье. Только как это относится к остальным 99.9% посетителей этого форума?
Flamingo написав:Да сейчас так совпало что действует сенсационный бонус + "необычный" хам.он появился и весь мир кажется в розовом свете. Но я беру период чуть больше чем с 10 июня.
По-моему, как раз и надо брать "сейчас", а не "год назад". Откинув сенсационный бонус, сейчас рулят рассрочки и Хамелеон, пока есть лимиты.
newbie написав:Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?
Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:
1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.
2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.
3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.
newbie написав:Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?
За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.
А не подскажет ли кто, считается ли покупка валюты проявлением активности по карте? Есть евровая fastcard, которая по причине крайне редкой необходимости рассчитываться в евро, давно лежит без движения, и остававшиеся там пару евроцентов банк давно присвоил себе. Сейчас в кои веки понадобилось оплатить некоторую сумму в евро, и я её купил на эту карту. Но оказалось, что совершить операцию не представляется возможным по причине, не связанной с Альфа-банком. Теперь гадаю - надо ли срочно идти снимать её под ноль, пока не начали за неактивность щипать, или 6 месяцев теперь есть в запасе (или сколько там срок), авось на что и пригодятся?
Striker написав:На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.
И это все? Кредитка с кешбеком 1%, который для Вас почему-то выгоднее чем 2%?
Это, как я понял, Вы за своего напарника отвечали, который почему-то позиционирует себя Вашим оппонентом? Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует.
Простыню про все альфовские карты не нужно было писать. Вы все равно не доказали, что они лучше других. Ну или для Вас они может по каким-то причинам и лучшие, но мне, например, они нафиг не нужны. Ни одна. У меня с ними была только одна проблема, как от них избавиться, т.к. банк использовал их для кражи у меня денег. Ну или прикрывался ими, хотя они лежали у меня без дела (за все время обслуживания в Альфе я не сделал по ним ни одной транзакции).
О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт у меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.
В общем, советую учитывать, что клиенты бывают разные. Я это и обзвонщице грил. Говорю: "Девушка, не нужны мне Ваши кредитки, я сам кредитор. Вот если б Вы мне рассказали, как и кого повыгоднее кредитнуть, то я бы Вас слушал, а о кредитках не нужно мне парить мозги". А она все равно гнет свою линию: "Как это не нужны, это же лучшая карта в Украине, давайте я Вам расскажу о ее премуществах". Я грю: "Кому Вы это расскажете, человеку, 30 лет профессионально изучающему, как банки зарабатывают деньги, в т.ч. на кредитных картах? И знаюшему дословно все Ваши скрипты?". В общем, вовремя сдохла батарея.
Вот и Вы также доказываете. Советую учитывать хотя бы то, что клиенты бывают разные. Кстати, теперь понятно, почему Ваш напарник ушел от ответа. А то сначала заинтриговал своим хамоном, а потом в кусты.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 18:51, всього редагувалось 2 разів.
Ну мне, например, эта информация Strikerа была очень полезной, прикольно заниматься всякими расчетами-пересчетами с копейкой-другой в плюсе, вот интересно и всё. Пуркуа бы и не па и варум бы нихт? Всё мы разные и интересы у нас тоже.
newbie написав:При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали, что карты Альфы, наоборот, наихудшие.
Вот с этого нужно было начинать. Своего мнения у Вас нет, и Вы смотрите исключительно на то, что написал Flamingo. Нужно же понимать, что Flamingo написал не истину в последней инстанции, а личный взгляд на вещи, да еще через призму обиды на отсутствие кешбэка при оплате через Google Pay. Вы лично часто бываете в Праге, или хотя бы насколько часто Вам нужно оплачивать картой Альфы проживание в гостинице за границей? Не часто? Так почему Вы тогда смотрите на мир глазами Flamingo, если Ваши потребности отличаются от его потребностей? А то получается как в том анекдоте: "Мне Изя напел"
newbie написав:Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует.
Ну здрасте. Где я рекламирую хамон? Вы вообще читали комментарии по ссылкам, которые я специально для Вас нашел? Я так думаю, что не читали, но осуждаете Самый ярый поклонник хамона на этом форуме это, пожалуй, Striker, а я как раз его энтузиазма не разделяю и достаточно подробно описывал по какой причине всё не так радужно.
newbie написав:О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт к меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.
У меня такое ощущение, что Вы сидели эти все года на необитаемом острове, а тут вдруг Вас нашли, но Вы уже не понимаете, что вокруг происходит)
Ещё раз объясню на пальцах:
1. 1% за кредитные лучше, чем 2% за свои. 2. 2% чистыми за кредитные с грейсом 2 месяца хуже, чем 1% грязными с грейсом 2 месяца + бесплатная рассрочка на 6 мес. или ОМП 10% от суммы задолженности на Хамелеоне. Потому что пока выплачиваются эти части или ОМП, на другой карточке лежат эти не потраченные деньги под %, что в конечном счёте, когда Вы окончательно рассчитываетесь с банком за покупку, дает больший + к итоговому профиту за счёт этих %. 3. У Flamingo свои какие-то супер-пупер схемы, он знает, как можно сделать бесконечный грейс на кредитках других банков, но при этом не понимает, что 99.9% не знают, как это делать, и при этом тулит свой кейс применительно ко всем. Поэтому для него они и наихудшие. А другие банки не дают таких рассрочек и не предлагают оформить карту с всего 10% ОМП от задолженности, поэтому я даже не представляю, как можно карты Алки называть при этом наихудшими, вот в чём спор.
Надеюсь, в этот раз я объяснил более доступно.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:И вот по моему глубокому ИМХО карты альфы как раз одни из худших в Украине как в плане "универсальности" так и в плане "полезности" и "эффективности" использования.
Эти ценности Flamingo и мне зашли. Хотя кредитками принципиально не пользуюсь, т.к. зарабатываю на другом. Но, имхо, если с картой будут связаны какие-то сложности и риски или она будет неуниверсальной и малополезной, то зачем она мне нужна? Выберу другую, как и банк.