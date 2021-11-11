Додано: Чет 11 лис, 2021 18:36

Striker написав: На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.

И это все? Кредитка с кешбеком 1%, который для Вас почему-то выгоднее чем 2%?Это, как я понял, Вы за своего напарника отвечали, который почему-то позиционирует себя Вашим оппонентом? Я ж у него спрашивал про этот хамон. Но он не смог пояснить, почему его так сильно рекламирует.Простыню про все альфовские карты не нужно было писать. Вы все равно не доказали, что они лучше других. Ну или для Вас они может по каким-то причинам и лучшие, но мне, например, они нафиг не нужны. Ни одна. У меня с ними была только одна проблема, как от них избавиться, т.к. банк использовал их для кражи у меня денег. Ну или прикрывался ими, хотя они лежали у меня без дела (за все время обслуживания в Альфе я не сделал по ним ни одной транзакции).О вкусах (и что лучше, 1% или 2%) спорить не буду. При этом сразу скажу, что в кредитках и кешбеках я полный 0, т.к. мне это не нужно. Но другие форумчане, например, Flamingo, которые, как я понял, в этом разбираются, доказывали здесь, что карты Альфы, наоборот, наихудшие. И аргументы Flamingo меня убеждали, т.к. касательно карт у меня с ним одинаковые ценности и приоритеты.В общем, советую учитывать, что клиенты бывают разные. Я это и обзвонщице грил. Говорю: "Девушка, не нужны мне Ваши кредитки, я сам кредитор. Вот если б Вы мне рассказали, как и кого повыгоднее кредитнуть, то я бы Вас слушал, а о кредитках не нужно мне парить мозги". А она все равно гнет свою линию: "Как это не нужны, это же лучшая карта в Украине, давайте я Вам расскажу о ее премуществах". Я грю: "Кому Вы это расскажете, человеку, 30 лет профессионально изучающему, как банки зарабатывают деньги, в т.ч. на кредитных картах? И знаюшему дословно все Ваши скрипты?". В общем, вовремя сдохла батарея.Вот и Вы также доказываете. Советую учитывать хотя бы то, что клиенты бывают разные. Кстати, теперь понятно, почему Ваш напарник ушел от ответа. А то сначала заинтриговал своим хамоном, а потом в кусты.