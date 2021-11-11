Додано: Чет 11 лис, 2021 19:31

Striker написав: 1% за кредитные лучше, чем 2% за свои.

1% за кредитные лучше, чем 2% за свои.

Это для Вас лучше, для меня нет.И не надо мне ничего обьяснять, если Вы сами не можете понять главного. Вам же уже не только я говорил, что клиенты есть разные. А Вы по прежнему считаете, что они все одинаковые.Я не буду ничего ни брать, ни погашать, чтобы заработать на этом какие-то копейки, при этом играть с кем-то в наперстки. За время, которое на это нужно, я зарабатываю гораздо больше. При этом я управляю своими рисками, неприемлемые для меня отвергаю.Я 30 лет работаю в банке и знаю, то, что Вы мне рассказываете, изнутри, а не так, как это представляется клиентам. Так понятно? С Вами разговариваю, как клиент. Но Вы меня считаете обычным клиентом и пытаетесь мне что-то пояснить с позиции клиентов. Ну вот честно, не тратьте куме сили. Пока таких клиентов, как Вы, будет много, банки будут хорошо зарабатывать, и в т.ч мне не придется дозарабатывать на кредитках 😉