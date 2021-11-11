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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10043100441004510046>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:18

  ingtrans написав:Самый ярый поклонник хамона на этом форуме это, пожалуй, Striker, а я как раз его энтузиазма не разделяю и достаточно подробно описывал по какой причине всё не так радужно.

Я же вроде как с Вами согласился по этому поводу ещё давно. Я свои 60к на Хамелеонах буду "выедать" с полгода точно, с учётом того, что есть ещё другие кредитки. Но пока есть лимит на Хамелеоне, то для меня это лучшая карта на данный момент. :)

А там, возможно, через полгода уберут планку в 30к и начнут увеличивать лимит, кто знает. А пока пользуюсь, пока дают.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:19

  newbie написав:Криво цитируете. Я такого не грил. А с тем, что клиенты все разные, согласен, это ж была моя мысль. Но некоторые этого не понимают 😀

Извините за мой косяк цитирования :oops: , про дрочелизм говорил EvgeniyL...
Как не разделяющий эту позицию, поспешил вынести на форум немного мира и взаимопонимания :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:26

Re: Альфа-Банк

В мобильном приложении Sense SuperApp версии 1.7.5 завезли удаление главного героя — MONATIK.

ps Касательно работы Sense завтра из чата хейтеров:
«Є Sense вірити, що завтра буде краще»
«Не завтра, а послезавтра. С этой пятницы будет лучше. Уже тестируем новую версию, которая работает намного быстрее. #Є_Сенс_Трохи_Почекати»
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:31

  Striker написав:1% за кредитные лучше, чем 2% за свои.

Это для Вас лучше, для меня нет.

И не надо мне ничего обьяснять, если Вы сами не можете понять главного. Вам же уже не только я говорил, что клиенты есть разные. А Вы по прежнему считаете, что они все одинаковые.

Я не буду ничего ни брать, ни погашать, чтобы заработать на этом какие-то копейки, при этом играть с кем-то в наперстки. За время, которое на это нужно, я зарабатываю гораздо больше. При этом я управляю своими рисками, неприемлемые для меня отвергаю.

Я 30 лет работаю в банке и знаю, то, что Вы мне рассказываете, изнутри, а не так, как это представляется клиентам. Так понятно? С Вами разговариваю, как клиент. Но Вы меня считаете обычным клиентом и пытаетесь мне что-то пояснить с позиции клиентов. Ну вот честно, не тратьте куме сили. Пока таких клиентов, как Вы, будет много, банки будут хорошо зарабатывать, и в т.ч мне не придется дозарабатывать на кредитках 😉
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 20:45, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:48

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:48

  MASolomko написав:«Не завтра, а послезавтра. С этой пятницы будет лучше. Уже тестируем новую версию, которая работает намного быстрее. #Є_Сенс_Трохи_Почекати»

В смысле "что-то пошло не так" будет выскакивать ещё быстрее?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:50

  Oberon написав:Как не разделяющий эту позицию, поспешил вынести на форум немного мира и взаимопонимания :)

Та да. Ну мы ж вроде не деремся и без оскорблений. Просто мне интересно знать, что и почему думают люди. И в частности клиенты банков. Хотя уверен, что здесь многие являются не только клиентами 😉
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:53

  newbie написав:И не надо мне ничего обьяснять, если Вы сами не можете понять главного. Вам же уже не только я говорил, что клиенты есть разные. А Вы по прежнему считаете, что они все одинаковые.

Понятно, лес дремучий, что ещё сказать. :lol: Сначала сами попросили объяснить, а теперь нафиг оно мне надо. :mrgreen:
  newbie написав:Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?

А с этого вообще поржал. Пока я зарабатываю на банках, а не банки на мне.
  newbie написав:Пока таких как Вы будет много, банки будут хорошо зарабатывать, и в т.ч мне не придется дозарабатывать на кредитках 😉
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:58

Striker
ИМХО, не стоит продолжать. Так сказал Flamingo! :mrgreen:
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:24

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?


Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).
jay2004
 
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