RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10043100441004510046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:31

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?


Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).


Или заплатить за комуналку 10 раз по 1 коп.
alibob
 
Повідомлень: 158
З нами з: 31.01.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:40

  Striker написав:Сначала сами попросили объяснить, а теперь нафиг оно мне надо.

За пояснения спасибо, хотя я и не у Вас его просил, т.к. Вы уж как-то чересчур расхваливаете свой товар. Но он мне не подошел и я не обещал его купить. Вроде ж так на базаре грят. Какие могут быть претензии?

А касательно того, что Вы зарабатываете на банках, то успехов Вам и больших заработков. Нас такие клиенты устраивают 😉
newbie
 
Повідомлень: 6593
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10043100441004510046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: newbie, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1948, 1949, 1950
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19492 3142474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 20:35
Goodman
НБУ - Національний банк України 1, 2, 3, 4
Модератор » П'ят 25 кві, 2014 13:24
33 30209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 20:22
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5009, 5010, 5011
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50106 6979708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 16:45
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.