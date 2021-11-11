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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:31
jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?
Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).
Или заплатить за комуналку 10 раз по 1 коп.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:40
Striker написав:
Сначала сами попросили объяснить, а теперь нафиг оно мне надо.
За пояснения спасибо, хотя я и не у Вас его просил, т.к. Вы уж как-то чересчур расхваливаете свой товар. Но он мне не подошел и я не обещал его купить. Вроде ж так на базаре грят. Какие могут быть претензии?
А касательно того, что Вы зарабатываете на банках, то успехов Вам и больших заработков. Нас такие клиенты устраивают 😉
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