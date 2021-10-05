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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:31
jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?
Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).
Или заплатить за комуналку 10 раз по 1 коп.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:40
Striker написав:
Сначала сами попросили объяснить, а теперь нафиг оно мне надо.
За пояснения спасибо, хотя я и не у Вас его просил, т.к. Вы уж как-то чересчур расхваливаете свой товар. Но он мне не подошел и я не обещал его купить. Вроде ж так на базаре грят. Какие могут быть претензии?
А касательно того, что Вы зарабатываете на банках, то успехов Вам и больших заработков. Нас такие клиенты устраивают 😉
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:51
ingtrans написав:Striker
ИМХО, не стоит продолжать. Так сказал Flamingo!
Опа. Так кто у Вас главный? Я думал Striker.
Вы таже спрашивали, где расхваливали Альфу? Например, сегодня в 9:35, когда поддакивали Striker-у.
А Flamingo разве из Вашей песочницы? Почему Вы его слушаетесь? Уже б убрали свою чушь о том, что мое мнение во всем основывается только на мнении Flamingo. Ну бред же, этим только себя позорите. Что уже нельзя ни с кем соглашаться?
В общем, цирк на дроті какой-то и эти Ваши загадки не для меня 😉
Востаннє редагувалось newbie
в Чет 11 лис, 2021 21:44, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:58
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?
математика говорит, что оставшиеся 18 дней - не менее 55 тыс грн. но особенности учета остатка в Альфа не знаю, так что могут быть нюансы. в принципе, у них система считает средний остаток.
но присоединюсь к другим форумчанам - рекомендую подумать о 10 покупках
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:00
Striker написав: ingtrans написав:
Самый ярый поклонник хамона на этом форуме это, пожалуй, Striker, а я как раз его энтузиазма не разделяю и достаточно подробно описывал по какой причине всё не так радужно.
Я же вроде как с Вами согласился по этому поводу ещё давно. Я свои 60к на Хамелеонах буду "выедать" с полгода точно, с учётом того, что есть ещё другие кредитки. Но пока есть лимит на Хамелеоне, то для меня это лучшая карта на данный момент.
А там, возможно, через полгода уберут планку в 30к и начнут увеличивать лимит, кто знает. А пока пользуюсь, пока дают.
скорей через год халяву с Хамоном прикроют
банк не может заниматься благотворительностью до бесконечности
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:02
mustbe написав: Flamingo написав:
"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц
Нет, не может.
Для этого нужно быть весьма продвинутым свином.
А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым
не очень понятно о чем идет речь - в любом случае в обычных грейсовых картах нужно показывать оборот наверное не менее 50% от суммы кредита.
в хамоне не нужен оборот
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:03
jay2004 , Через какой сервис? Вроде от 5грн.сумма пополнения.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:04
moveton написав:
В смысле "что-то пошло не так" будет выскакивать ещё быстрее?
"Что-то пошло не так" появляется из-за следствия добавления новых фич в Sense. Для Спарты сейчас большой приоритет по устранению этой ошибки.
В общем, завтра встретим типа Sense 2.0...
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:06
mustbe написав: Flamingo написав:
"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц
Нет, не может.
Для этого нужно быть весьма продвинутым свином.
А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым
И на каких не доступен? Я пока таких не встречал.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:16
_PORT_UA написав:jay2004
, Через какой сервис? Вроде от 5грн.сумма пополнения.
Sense от 1 грн
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