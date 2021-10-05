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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10044100451004610047>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:31

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?


Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).


Или заплатить за комуналку 10 раз по 1 коп.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:40

  Striker написав:Сначала сами попросили объяснить, а теперь нафиг оно мне надо.

За пояснения спасибо, хотя я и не у Вас его просил, т.к. Вы уж как-то чересчур расхваливаете свой товар. Но он мне не подошел и я не обещал его купить. Вроде ж так на базаре грят. Какие могут быть претензии?

А касательно того, что Вы зарабатываете на банках, то успехов Вам и больших заработков. Нас такие клиенты устраивают 😉
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:51

  ingtrans написав:Striker
ИМХО, не стоит продолжать. Так сказал Flamingo! :mrgreen:

Опа. Так кто у Вас главный? Я думал Striker.

Вы таже спрашивали, где расхваливали Альфу? Например, сегодня в 9:35, когда поддакивали Striker-у.

А Flamingo разве из Вашей песочницы? Почему Вы его слушаетесь? Уже б убрали свою чушь о том, что мое мнение во всем основывается только на мнении Flamingo. Ну бред же, этим только себя позорите. Что уже нельзя ни с кем соглашаться?

В общем, цирк на дроті какой-то и эти Ваши загадки не для меня 😉
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 лис, 2021 21:44, всього редагувалось 5 разів.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:58

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, задача на вечер. Кто обладает свободной минутой, помогите просчитать. Есть пакет Вайт. Там для того, чтобы не платить абонку нужно иметь на счету 50тыс.грн или валюту в этом эквиваленте.
Как думаете, если за 12 дней ноября сумма на счету в районе 43к, то сколько нужно допополнить,чтобы суммарно за весь месяц я перекрыл предыдущие 12 дней за недостачу по сумме?

математика говорит, что оставшиеся 18 дней - не менее 55 тыс грн. но особенности учета остатка в Альфа не знаю, так что могут быть нюансы. в принципе, у них система считает средний остаток.

но присоединюсь к другим форумчанам - рекомендую подумать о 10 покупках
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:00

  Striker написав:
  ingtrans написав:Самый ярый поклонник хамона на этом форуме это, пожалуй, Striker, а я как раз его энтузиазма не разделяю и достаточно подробно описывал по какой причине всё не так радужно.

Я же вроде как с Вами согласился по этому поводу ещё давно. Я свои 60к на Хамелеонах буду "выедать" с полгода точно, с учётом того, что есть ещё другие кредитки. Но пока есть лимит на Хамелеоне, то для меня это лучшая карта на данный момент. :)

А там, возможно, через полгода уберут планку в 30к и начнут увеличивать лимит, кто знает. А пока пользуюсь, пока дают.

скорей через год халяву с Хамоном прикроют :D
банк не может заниматься благотворительностью до бесконечности
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:02

  mustbe написав:
  Flamingo написав:"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц

Нет, не может.
Для этого нужно быть весьма продвинутым свином.
А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым

не очень понятно о чем идет речь - в любом случае в обычных грейсовых картах нужно показывать оборот наверное не менее 50% от суммы кредита.

в хамоне не нужен оборот
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:03

jay2004 , Через какой сервис? Вроде от 5грн.сумма пополнения.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:04

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:В смысле "что-то пошло не так" будет выскакивать ещё быстрее?
"Что-то пошло не так" появляется из-за следствия добавления новых фич в Sense. Для Спарты сейчас большой приоритет по устранению этой ошибки.

В общем, завтра встретим типа Sense 2.0...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:06

  mustbe написав:
  Flamingo написав:"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц

Нет, не может.
Для этого нужно быть весьма продвинутым свином.
А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым

И на каких не доступен? Я пока таких не встречал.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:16

  _PORT_UA написав:jay2004 , Через какой сервис? Вроде от 5грн.сумма пополнения.

Sense от 1 грн
Shaman
 
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