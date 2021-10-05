Додано: Чет 11 лис, 2021 20:51

ingtrans написав: Striker

ИМХО, не стоит продолжать. Так сказал Flamingo! ИМХО, не стоит продолжать. Так сказал Flamingo!

Опа. Так кто у Вас главный? Я думал Striker.Вы таже спрашивали, где расхваливали Альфу? Например, сегодня в 9:35, когда поддакивали Striker-у.А Flamingo разве из Вашей песочницы? Почему Вы его слушаетесь? Уже б убрали свою чушь о том, что мое мнение во всем основывается только на мнении Flamingo. Ну бред же, этим только себя позорите. Что уже нельзя ни с кем соглашаться?В общем, цирк на дроті какой-то и эти Ваши загадки не для меня 😉