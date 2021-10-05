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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10044100451004610047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:22

  jay2004 написав:Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).

Або для гурманів інгредієнти для свіжо вичавленого овочевого соку ще дешевше.
Прораб
 
Повідомлень: 370
З нами з: 02.03.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:41

  MASolomko написав:"Что-то пошло не так" появляется из-за следствия добавления новых фич в Sense

Если банк продает клиентам плохо протестированные продукты, должен бесплатно страховать их от последствий их неработоспособности. Не?

В общем, завтра встретим типа Sense 2.0...

В котором ошибок будет еще больше? Т.к. спешка хороша только при ловле блох.

Хотя кто его знает, если клизму, причем хорошую, вставили всем, то может и поможет. Вот в чем польза критики, в т.ч. здесь. А если б только хвалили, то чтоб было? 😉
newbie
 
Повідомлень: 6595
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 613 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:55

  newbie написав:За пояснения спасибо, хотя я и не у Вас его просил, т.к. Вы уж как-то чересчур расхваливаете свой товар. Но он мне не подошел и я не обещал его купить. Вроде ж так на базаре грят. Какие могут быть претензии?

А касательно того, что Вы зарабатываете на банках, то успехов Вам и больших заработков. Нас такие клиенты устраивают 😉

Мой товар. :lol: Ладно, я уже понял, что это бесполезный разговор. :shock:
Если Вы принципиально не используете кредитки, то зачем тогда вообще вступать в какую-то дискуссию на этот счёт. Тут на форуме почти все используют кредитки, зарабатывают кэшбэк и не только. Да, такие клиенты нужны всем банкам - чтобы быстрее их разорить. :mrgreen:
Striker
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Повідомлень: 2506
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:56

  Shaman написав:
  _PORT_UA написав:jay2004 , Через какой сервис? Вроде от 5грн.сумма пополнения.

Sense от 1 грн

Воля-кабель от 10грн
Golf_streem
 
Повідомлень: 178
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:58

  Shaman написав:скорей через год халяву с Хамоном прикроют :D
банк не может заниматься благотворительностью до бесконечности

Так тем более. :) За полгода я свою выгоду получу, а потом можно прикрывать с концами. А через полгода уже может появится ещё какой-то интересный продукт от другого банка.
Striker
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Повідомлень: 2506
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
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29
15
30
  #<1 ... 10044100451004610047
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