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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 21:22
jay2004 написав:
Вечер не будет томным - нужно сделать 10 пополнений мобилки по 1 грн).
Або для гурманів інгредієнти для свіжо вичавленого овочевого соку ще дешевше.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:41
MASolomko написав:
"Что-то пошло не так" появляется из-за следствия добавления новых фич в Sense
Если банк продает клиентам плохо протестированные продукты, должен бесплатно страховать их от последствий их неработоспособности. Не?
В общем, завтра встретим типа Sense 2.0...
В котором ошибок будет еще больше? Т.к. спешка хороша только при ловле блох.
Хотя кто его знает, если клизму, причем хорошую, вставили всем, то может и поможет. Вот в чем польза критики, в т.ч. здесь. А если б только хвалили, то чтоб было? 😉
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:55
newbie написав:
За пояснения спасибо, хотя я и не у Вас его просил, т.к. Вы уж как-то чересчур расхваливаете свой товар. Но он мне не подошел и я не обещал его купить. Вроде ж так на базаре грят. Какие могут быть претензии?
А касательно того, что Вы зарабатываете на банках, то успехов Вам и больших заработков. Нас такие клиенты устраивают 😉
Мой товар.
Ладно, я уже понял, что это бесполезный разговор.
Если Вы принципиально не используете кредитки, то зачем тогда вообще вступать в какую-то дискуссию на этот счёт. Тут на форуме почти все используют кредитки, зарабатывают кэшбэк и не только. Да, такие клиенты нужны всем банкам - чтобы быстрее их разорить.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:56
Shaman написав: _PORT_UA написав:jay2004
, Через какой сервис? Вроде от 5грн.сумма пополнения.
Sense от 1 грн
Воля-кабель от 10грн
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:58
Shaman написав:
скорей через год халяву с Хамоном прикроют
банк не может заниматься благотворительностью до бесконечности
Так тем более.
За полгода я свою выгоду получу, а потом можно прикрывать с концами. А через полгода уже может появится ещё какой-то интересный продукт от другого банка.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 23:06
Поясните, пожалуйста,по Сенсаценному бонусу - там в условиях указано - Для владельцев карты Caméléon такое пополнение должно происходить при условии отсутствия использования кредитного лимита. - То есть, им вообще нельзя пользоваться в этот месяц? или бонус будет только на ту сумму которая переведена свыше кредитного лимита, то есть на личные стредства?
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Додано: Чет 11 лис, 2021 23:12
Rack написав:
Поясните, пожалуйста,по Сенсаценному бонусу - там в условиях указано - Для владельцев карты Caméléon такое пополнение должно происходить при условии отсутствия использования кредитного лимита. - То есть, им вообще нельзя пользоваться в этот месяц? или бонус будет только на ту сумму которая переведена свыше кредитного лимита, то есть на личные стредства?
Вообще нельзя - пополняйте пакетку!
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Додано: Чет 11 лис, 2021 23:40
Striker написав:
Тут на форуме почти все используют кредитки, зарабатывают кэшбэк и не только. Да, такие клиенты нужны всем банкам
Верно
чтобы быстрее их разорить.
Глупости и нет логики. "Зарабатывайте" на здоровье. Я ж сказал, что будем только рады.
я уже понял, что это бесполезный разговор
Ну и наконец-то. Бум надеяться, что поняли все 😉
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